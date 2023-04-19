Фронтмен группы Imagine Dragons закрутил новый роман сразу после развода с женой

Дэн Рейнольдс на концерте группы Imagine Dragons. Фото: Instagram/imaginedragons

Солист легендарной группы Imagine Dragons, музыканты которой уже успели стать послами платформы UNITED24, недавно сообщил о разводе. Дэн Рейнольдс и его супруга Эйжа Волкман прожили вместе 12 лет.

Известно, что инициатором разрыва отношений стала именно Эйжа, она и подала документы в суд. Фаны надеялись, что пара все же передумает, но таблоид TMZ неожиданно представил публике новую возлюбленную Рейнольдса.

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Интересно, что Дэн и Эйжа уже объявляли о разрыве отношений в 2018 году, но не исключено, что тогда все же решили спасти брак ради четверых общих детей.

На этот раз, похоже, ожидания фанов на воссоединение не оправдаются, ведь в сети уже появились фото Рейнольдса с новой девушкой, актрисой Минкой Келли. Влюбленные выглядят очень счастливыми.

Надеемся, что скоро пара начнет вместе появляться на красных дорожках, а Келли удастся найти общий язык с детьми певца.

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