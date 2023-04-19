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Фронтмен группы Imagine Dragons закрутил новый роман сразу после развода с женой

19 апреля 2023 16:46
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Фронтмен группы Imagine Dragons закрутил новый роман сразу после развода с женой
Дэн Рейнольдс на концерте группы Imagine Dragons. Фото: Instagram/imaginedragons
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Солист легендарной группы Imagine Dragons, музыканты которой уже успели стать послами платформы UNITED24, недавно сообщил о разводе. Дэн Рейнольдс и его супруга Эйжа Волкман прожили вместе 12 лет.

Известно, что инициатором разрыва отношений стала именно Эйжа, она и подала документы в суд. Фаны надеялись, что пара все же передумает, но таблоид TMZ неожиданно представил публике новую возлюбленную Рейнольдса.

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Интересно, что Дэн и Эйжа уже объявляли о разрыве отношений в 2018 году, но не исключено, что тогда все же решили спасти брак ради четверых общих детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aja Volkman (@ajavolkman)

На этот раз, похоже, ожидания фанов на воссоединение не оправдаются, ведь в сети уже появились фото Рейнольдса с новой девушкой, актрисой Минкой Келли. Влюбленные выглядят очень счастливыми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Minka Kelly (@minkakelly)

Надеемся, что скоро пара начнет вместе появляться на красных дорожках, а Келли удастся найти общий язык с детьми певца.

Недавно мы писали о возможном воссоединении Даши Квитковой и Никиты Добрынина и рассказывали о том, почему Маша Ефросинина скрывает свою дочь.

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