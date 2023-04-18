Єфросиніна зізналась, чому майже нічого не розповідає про єдину доньку

Шоувумен Маша Єфросиніна та її донька Нана. Фото: колаж Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна відвезла дітей до Європи. Син Олександр разом з її матір’ю живуть у Варшаві (втім зараз приїхали до Києва). Маша інколи публікує з ним фото та відео. А ось про 19-річну доньку Нану Єфросиніна майже нічого не розповідає.

В інтерв’ю, яке з’явилось на YouTube-каналі LIGAnet, Маша повідала, чому не ділиться інформацією про дівчину

Читайте також:

Деякий час Нана навчалась в Канаді. Там вона зустріла пандемію COVID-19. Втім, велика відстань від дома далась взнаки — дівчина повернулась до України. Повномасштабну війну вона зустріла з родиною в Києві.

Зараз дівчина живе та навчається у Нідерландах. В інтерв’ю Маша розповіла, чому майже нічого не розповідає про Нану та публікує спільні фото лише з дозволу доньки.

"Нана не дуже любить публічність. Вона навіть не дозволяє мені розповідати. І на всі мої запитання, чому все так жорстко і строго, вона сказала: "Мамо, уяви собі, що ось тобі подобається публічність, а мені ось з точністю до навпаки. Я не розумію всього того, що відчуваєш ти. Мені не подобається, коли мене обговорюють. Мені не подобається, коли говорять за мене. Мені не подобається, коли мене знімають, мені навіть не подобається, коли мене знімають на вулиці. Я того не хочу. Я хочу свободи, я хочу вільного життя. Я хочу належати сама собі", — розповіла Маша.

Фрагмент у відео з 18:57

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна емоційно відреагувала на інформацію, що її матір нібито їздила в Москву на свято під час війни. Також ми розповідали історію кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва.