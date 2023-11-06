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Фронтмен гурту "Пошлая Молли" почав виправдовуватися перед поляками

6 листопада 2023 21:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмен гурту "Пошлая Молли" почав виправдовуватися перед поляками
Фронтмен гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Не пройшло і пів доби, як фронтмен російськомовного  українського гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко записав відео з вибаченнями. Він перепросив у земляків та поляків, яким порадив вивчити російську мову та вступити до "Російської імперії".

Як і попереднє звернення, це відео також з'явилось в сторіз Instagram музиканта. 

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Вибачення фронтмена гурту "Пошлая Молли"

26-річний уродженець Харківської області пояснив, що він пожартував і думав, цей так званий роффл зацінять та зрозуміють підписники. Втім зараз користувачі соцмереж, серед яких і фанати гурту, вимагають скасувати майбутні концерти музиканта в Польщі. 

"Коди я публікував це відео, мені здавалося, що цей прикол зчитується просто. Очевидно, що це товстелезний роффл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського російського, якщо хочете. Я просто стібався. Мабуть, гумор не для всіх. Можливо, гумор трохи некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію, можете в мережі подивитися. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", — сказав Тимошенко. 

Пошлая Молли
Фронтмен гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко вибачається. Скриншот: Instagram/dropbled

Також він зазначив, читаючи з папірця, що висловлює свою повагу не тільки полякам, але й всім націям світу. Росіян Кирило не згадав та не викреслив з цього списку.

Що саме сказав лідер гурту "Пошлая Молли"

"Знаєте, що мене бісить в Польщі? Мене на х*й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**анською мовою, якщо є російська мова. Я не розумію, чуваки, просто вивчіть російську та говоріть нормальною мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї, як раніше та говоріть нормальною мовою, довб***би", — шокував заявою музикантів.

УВАГА! У відео присутня ненормативна лексика. 18+

Нагадаємо, раніше ми писали, що репера Потапа викрили на вечірці з росіянами в ОАЕ. Також ми розповідали, що Ірина Федишин відповіла на критику подорожі її чоловіка за кордон.

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