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Фронтмен группы "Пошлая Молли" начал оправдываться перед поляками

6 ноября 2023 21:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтмен группы "Пошлая Молли" начал оправдываться перед поляками
Фронтмен группы "Пошлая Молла" Кирилл Тимошенко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Не прошло и полдня, как фронтмен русскоязычной украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко записал видео с извинениями. Он попросил прощения у земляков и поляков, которым посоветовал выучить русский язык и вступить в "Российскую империю".

Как и предварительное обращение, это видео также появилось у сториз Instagram музыканта.

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Извинения фронтмена группы "Пошлая Молли"

26-летний уроженец Харьковской области объяснил, что он пошутил и думал, что этот так называемый роффл заценят и поймут подписчики. Впрочем, сейчас пользователи соцсетей, среди которых и фанаты группы, требуют отменить будущие концерты музыканта в Польше.

"Когда я публиковал это видео, мне казалось, что этот прикол считывается просто. Очевидно, что это толстенный роффл. Это лирический герой. Это пародия на имперского русского, если хотите. Я просто стебался. Видимо, юмор не для всех. Возможно, юмор немного некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию, можете в сети посмотреть. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", — сказал Тимошенко.

Пошлая Молли
Фронтмен группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко приносит извинения. Скриншот: Instagram/dropbled

Также он отметил, читая по бумажке, что выражает свое уважение не только полякам, но и всем нациям мира. Россиян Кирилл не упомянул и не вычеркнул из этого списка.

Что именно сказал лидер группы "Пошлая Молли"

"Знаете, что меня бесит в Польше? Меня на х*й нереально бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**анском языке, если есть русский язык. Я не понимаю, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше и говорите на нормальном языке, долб***бы", — шокировал заявлением музыкант.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Напомним, ранее мы писали, что рэпера Потапа разоблачили на вечеринке с россиянами в ОАЭ. Также мы рассказывали, что Ирина Федишин ответила на критику путешествия ее мужа за границу.

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