Путинист Лепс приехал снова на Донбасс

Певец Григорий Лепс и "командир" "Пятнашки" Ахра Авидзба "Абхаз"

Путинист Григорий Лепс снова приехал на Донбасс. Артист, поддерживающий политику диктатора России, на этот раз посетил "ДНР" "по заданию".

Об этом пишет издание donpress.com.

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Российский певец Григорий Лепс, поддерживающий войну против Украины, приехал на Донбасс, чтобы поздравить батальон НПФ "ДНР" "Пятнашка" с "днем рождения". Артист также сфотографувався с "командиром" "Пятнашки" Ахрой Авидзбой "Абхазом".

Это не первый визит путиниста на оккупированные территории. В Сети популярно видео, на котором едва держащегося на ногах пьяного Лепса, российские солдаты поддерживают, чтобы тот не упал во время стрельбы.

Напомним, певица Оля Полякова мотивировала подписчиков отвесить пинок Баскову и Лепсу. Так звезда отреагировала на новость о том, что российские артисты будут платить миллион рублей за подбитую технику ВСУ. На странице в Instagram Полякова объявила награду за "теплый прием" артистам-путинистам.

Ранее российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", представил клип на трек из альбома "Мир!!Вашему!!Дому!!". В видео можно увидеть кадры войны в Украине и многих политических и культурных деятелей России и мира.