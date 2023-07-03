Путинист Лепс приехал снова на Донбасс
Путинист Григорий Лепс снова приехал на Донбасс. Артист, поддерживающий политику диктатора России, на этот раз посетил "ДНР" "по заданию".
Об этом пишет издание donpress.com.
Лепс поддержал русских солдат
Российский певец Григорий Лепс, поддерживающий войну против Украины, приехал на Донбасс, чтобы поздравить батальон НПФ "ДНР" "Пятнашка" с "днем рождения". Артист также сфотографувався с "командиром" "Пятнашки" Ахрой Авидзбой "Абхазом".
Это не первый визит путиниста на оккупированные территории. В Сети популярно видео, на котором едва держащегося на ногах пьяного Лепса, российские солдаты поддерживают, чтобы тот не упал во время стрельбы.
Напомним, певица Оля Полякова мотивировала подписчиков отвесить пинок Баскову и Лепсу. Так звезда отреагировала на новость о том, что российские артисты будут платить миллион рублей за подбитую технику ВСУ. На странице в Instagram Полякова объявила награду за "теплый прием" артистам-путинистам.
Ранее российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", представил клип на трек из альбома "Мир!!Вашему!!Дому!!". В видео можно увидеть кадры войны в Украине и многих политических и культурных деятелей России и мира.