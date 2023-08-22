Фронтмен группы "Звери", поддержавший Украину, "переобулся": поехал выступать перед оккупантами

Фронтмен группы "Звери", Роман Билык. Фото: Google

На одного "хорошего русского" стало меньше — фронтмен группы "Звери" Роман Билык "переобулся" и выступил перед оккупантами на фронте. А до этого удалил все публикации со словами поддержки Украины.

Соответствующее видео появилось в одном из Telegram-каналов.

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45-летний Билык в шлеме и бронежилете находился в расположении одного из формирований так называемой "ДНР" и наблюдал за пуском снаряда. Также путинист вместе с гитаристом группы "Звери" Германом Осиповым исполнил песни для оккупантов под акустическую гитару и балалайку.

После вторжения в Украину группа сделала в своем Facebook публикацию с осуждением войны. Сам Билык высказался против вторжения в личном Instagram. Сейчас оба эти сообщения недоступны.

В июне группа должна выступать в качестве хедлайнера на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, однако концерт был отменен после жалоб в местную прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

В соцсетях многие осудили выбор Билык. Его профиль в соцсетях в Украине пока не доступен, однако свое отношение к концерту перед террористами пользователи сети выразили на других площадках. В частности, в комментариях под видео на YouTube.

Боже, как мне стыдно и мерзко. Нойз сумел, а он нет. Перевез всю семью и ездит по миру с концертами, занимается благотворительностью для Украины! Вот так война и показывает, кто есть кто

Твое право, конечно, дочери английский нужно оплачивать. Но, знаешь, Рома, извини, прощай

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Мне казалось, что у него есть принципы. Лучше без концертов в России остаться, чем влезать в эту гадость. Разве только запугали чем-то серьезным.

Напомним, ранее мы писали, что власти Праги пытаются отменить концерт пропутинской певицы Нетребко в городе. Также мы рассказывали, что украинская режиссер сбежала в Россию и признался в любви к Санкт-Петербургу.