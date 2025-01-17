Олександр "Фоззі" Сидоренко врятував життя військовому — деталі

Фронтмен гурту "ТНМК" Олександр "Фоззі" Сидоренко. Фото: instagram.com/metamorefozzey/

Фронтмен українського гурту "Танок на майдані Конґо" Олександр Сидоренко поділився із шанувальниками історією про те, як його результат його праці врятував життя українському бійцю. Захисник подякував артисту за допомогу.

Про це музикант розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Сидоренко в рамках благодійного фонду "Згуртовані" комплектує тактичні аптечки для потреб наших захисників.

Музикант розчулив повідомленням від захисника, який отримав поранення. Чоловіка посікло уламки та аптечка фонду артиста врятувала йому життя. Військовий подякував Олександру за допомогу.

"Один тиждень. Одна історія. Одна аптечка. Військовий першого січня отримав аптечку, а вже восьмого написав нам наступне. Добре, що допомогла. Час підтискає. Скрин надихає", — написав артист.

Нагадаємо, співак Олег Скрипка вшанував пам'ять режисера Девіда Лінча, який пішов із життя 16 січня. А також короткометражний фільм Франца Бума "Камінь, папір, ножиці" з актором Олександром Рудинським у головній ролі був номінований на Британську академію телебачення і кіномистецтва (BAFTA).