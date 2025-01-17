Олег Скрипка показав кадр з покійним Девідом Лінчем — фото

Олег Скрипка пригадав знайомство з Девідом Лінчем — архівне фото
Співак Олег Скрипка вшанував пам'ять режисера Девіда Лінча, який пішов із життя 16 січня. Лідер гурту "Воплі Відоплясова" свого часу мав змогу особисто побачитися з кінодіячем.
Архівним фото з режисером та історією їхнього знайомства артист поділився у Instagram.
Олег Скрипка показав фото з Девідом Лінчем
У своєму дописі співак зізнався, що новина про смерть режисера стала для нього сумною несподіванкою. На пам'ять про нього Скрипка опублікував дружнє фото із Лінчем із власного архіву.
Як розповів Скрипка, з Лінчем він познайомився на тлі спільного хобі, а саме духовних практик. За словами співака, режисер був дуже глибокою людиною та завжди підтримував українців.
"З надзвичайним сумом дізнався про смерть Девіда Лінча, митця, кінорежисера, музиканта і актора. Але ця втрата для мене особиста. Я був знайомий з Девідом. Познайомились ми з ним на ґрунті трансцендентальної медитації. Девід — непересічна особистість, духовна людина, митець і провідник. Завжди був на стороні сил добра й підтримував Україну. Світла пам'ять, тобі Девід. Назавжди лишишся в наших серцях і пам'яті", — написав Скрипка.
Нагадаємо, Девід Лінч помер 16 січня 2025 року внаслідок тривалої боротьби із захворюванням легень. Режисер не дожив лише чотири дні до свого 79-річчя.
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