Олег Скрипка показав кадр з покійним Девідом Лінчем — фото

Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka

Співак Олег Скрипка вшанував пам'ять режисера Девіда Лінча, який пішов із життя 16 січня. Лідер гурту "Воплі Відоплясова" свого часу мав змогу особисто побачитися з кінодіячем.

Архівним фото з режисером та історією їхнього знайомства артист поділився у Instagram.

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У своєму дописі співак зізнався, що новина про смерть режисера стала для нього сумною несподіванкою. На пам'ять про нього Скрипка опублікував дружнє фото із Лінчем із власного архіву.

Девід Лінч та Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka

Як розповів Скрипка, з Лінчем він познайомився на тлі спільного хобі, а саме духовних практик. За словами співака, режисер був дуже глибокою людиною та завжди підтримував українців.

"З надзвичайним сумом дізнався про смерть Девіда Лінча, митця, кінорежисера, музиканта і актора. Але ця втрата для мене особиста. Я був знайомий з Девідом. Познайомились ми з ним на ґрунті трансцендентальної медитації. Девід — непересічна особистість, духовна людина, митець і провідник. Завжди був на стороні сил добра й підтримував Україну. Світла пам'ять, тобі Девід. Назавжди лишишся в наших серцях і пам'яті", — написав Скрипка.

Нагадаємо, Девід Лінч помер 16 січня 2025 року внаслідок тривалої боротьби із захворюванням легень. Режисер не дожив лише чотири дні до свого 79-річчя.

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