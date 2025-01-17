Александр "Фоззи" Сидоренко спас жизнь военному — детали

Фронтмен группы "ТНМК" Александр "Фоззи" Сидоренко. Фото: instagram.com/metamorefozzey/

Фронтмен украинской группы "Танок на майдане Конго" Александр Сидоренко поделился с поклонниками историей о том, как результат его труда спас жизнь украинскому бойцу. Защитник поблагодарил артиста за помощь.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

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Александр Сидоренко в рамках благотворительного фонда "Сплоченные" комплектует тактические аптечки для нужд наших защитников.

Музыкант растрогал сообщением от защитника, который получил ранение. Мужчину посекло осколками и аптечка фонда артиста спасла ему жизнь. Военный поблагодарил Александра за помощь.

"Одна неделя. Одна история. Одна аптечка. Военный первого января получил аптечку, а уже восьмого написал нам следующее. Хорошо, что помогла. Время поджимает. Скрин вдохновляет", — написал артист.

Напомним, певец Олег Скрипка почтил память режиссера Дэвида Линча, который ушел из жизни 16 января. А также короткометражный фильм Франца Бума "Камень, бумага, ножницы" с актером Александром Рудинским в главной роли был номинирован на Британскую академию телевидения и киноискусства (BAFTA).