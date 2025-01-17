Фільм Камінь, папір, ножиці з Олександром Рудинським номіновано на BAFTA

Кадр з фільму "Камінь, папір, ножиці". Фото: скриншот

Британська академія телебачення і кіномистецтва (BAFTA) оголосила номінантів на цьогорічну премію. Серед претендентів на нагороду опинився короткометражний фільм Франца Бума "Камінь, папір, ножиці" з актором Олександром Рудинським у головній ролі.

Список номінантів оголосили на офіційному сайті BAFTA.

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15 січня академія оголосила усіх учасників цьогорічного шортлиста. Стрічка про війну в Україні потрапила до переліку у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".

And the nominees for British Short Film are…



THE FLOWERS STAND SILENTLY, WITNESSING

MARION

MILK

ROCK, PAPER, SCISSORS

STOMACH BUG#EEBAFTAs pic.twitter.com/sfv5hUFl1j — BAFTA (@BAFTA) January 15, 2025

Фільм заснований на реальних подіях, які сталися під час повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. За сюжетом, 18-річний Іван опиняється перед складними виборами. Його батько, хірург, із початку війни безперервно рятує життя поранених. Коли російські окупанти дізнаються про їхнє сховище, Іван бере до рук зброю, щоб захистити свою родину та тих, хто потребує допомоги.

Головну роль у стрічці виконав український актор Олександр Рудинський. Зірка серіалу "Перші ластівки" розповів про створення фільму та висловився про номінацію на престижну кінопремію у своєму Instagram.

"Історія, яка сталася в реальному житті. На жаль. Історія, яка сталася з молодим хлопцем Іваном на початку повномасштабного вторгнення.

Історія, після якої він пішов добровільно служити. Потім поїхав на навчання в Англію і випадковим чином познайомився з молодим режисером Францом, якому на момент зйомок було 23. Тепер це фільм, який номінований на Бафту. Завдяки якому, ця історія в пам'яті назавжди", — написав Олександр.

Нагадаємо, раніше Олександр Рудинський розповів, як отримав роль у серіалі Джорджа Клуні.

Також ми писали, що Держкіно виділило майже 24 млн гривень на новий фільм про Бандеру.