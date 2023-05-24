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Фронтмену "Воплі Відоплясова" виповнилось 59: знаменитості вітають Олега Скрипку

24 травня 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмену "Воплі Відоплясова" виповнилось 59: знаменитості вітають Олега Скрипку
Співак, музикант Олег Скрипка. Фото: DGr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 24 травня, свій день народження святкує співак, композитор та музикант Олег Скрипка. Фронтмену легендарного гурту "Воплі Відоплясова" виповнилось 59 років. 

У соцмережах його вже привітали деякі зіркові друзі, а сам артист розповів про свою майбутню поїздку до Індонезії. 

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Привітання колег

Однією з перших Олега Скрипку привітала співачка Камалія. Буквально днями лідер гурту "Воплі Відоплясова" святкував іменини артистки в Каннах та розважав її гостей грою на акордеоні. 

"Бажаю тобі міцного козацького здоров’я, творчих успіхів, натхнення. І нехай здійсниться твоя найзаповітніша мрія — перемога України", — побажала Камалія та англійською заспівала Happy birthday.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Також Олега привітали і члени його команди. Вони записали відео та написали зворушливі приємні слова. 

"Нехай безперебійно народжуються хіти, енергія та наснага будуть невичерпними. Весна в душі та радість в очах завжди випромінюють світло. Ми тебе любимо", — написали колеги Скрипки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Куди незабаром поїде Скрипка

Тим часом зірковий імениник оголосив, що вже незабаром, а саме 16-17 червня він буде на індонезійському острові Балі, на який скоро виїжджає. 

"Буде представлений мій авторський ретрит, курс який називається "Вайб душі". Це рок-медитація, у супроводі живих інструментів, живих музикантів і це суміш таких медитацій як Ошо, Коанів і моїх авторських медитацій. Також я запрошую Вас у мій внутрішній світ з допомогою моїх пісень. Що я роблю за звичай на сцені, але тут ми дійсно заходимо в глибинні прошарки нашої свідомості, підсвідомості і пропрацьовуємо травми, психотравми і пропрацьовуємо наші запити", — повідомив музикант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко святкує 50-річчя. Також ми розповідали, що чоловік Камалії, з яким вона розлучається, влаштував їй сюрприз в Каннах.

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