Фронтмену "Воплі Відоплясова" виповнилось 59: знаменитості вітають Олега Скрипку

Співак, музикант Олег Скрипка. Фото: DGr

Сьогодні, 24 травня, свій день народження святкує співак, композитор та музикант Олег Скрипка. Фронтмену легендарного гурту "Воплі Відоплясова" виповнилось 59 років.

У соцмережах його вже привітали деякі зіркові друзі, а сам артист розповів про свою майбутню поїздку до Індонезії.

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Привітання колег

Однією з перших Олега Скрипку привітала співачка Камалія. Буквально днями лідер гурту "Воплі Відоплясова" святкував іменини артистки в Каннах та розважав її гостей грою на акордеоні.

"Бажаю тобі міцного козацького здоров’я, творчих успіхів, натхнення. І нехай здійсниться твоя найзаповітніша мрія — перемога України", — побажала Камалія та англійською заспівала Happy birthday.

Також Олега привітали і члени його команди. Вони записали відео та написали зворушливі приємні слова.

"Нехай безперебійно народжуються хіти, енергія та наснага будуть невичерпними. Весна в душі та радість в очах завжди випромінюють світло. Ми тебе любимо", — написали колеги Скрипки.

Куди незабаром поїде Скрипка

Тим часом зірковий імениник оголосив, що вже незабаром, а саме 16-17 червня він буде на індонезійському острові Балі, на який скоро виїжджає.

"Буде представлений мій авторський ретрит, курс який називається "Вайб душі". Це рок-медитація, у супроводі живих інструментів, живих музикантів і це суміш таких медитацій як Ошо, Коанів і моїх авторських медитацій. Також я запрошую Вас у мій внутрішній світ з допомогою моїх пісень. Що я роблю за звичай на сцені, але тут ми дійсно заходимо в глибинні прошарки нашої свідомості, підсвідомості і пропрацьовуємо травми, психотравми і пропрацьовуємо наші запити", — повідомив музикант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко святкує 50-річчя. Також ми розповідали, що чоловік Камалії, з яким вона розлучається, влаштував їй сюрприз в Каннах.