Чоловік Камалії, з яким вона розлучається, влаштував їй сюрприз в Каннах

Співачка Камалія з чоловіком Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Напередодні співачка Камалія відсвяткувала свій 46-й день народження. Артистка зробила це у великій компанії у французькому місті Канни, де саме зараз проходить відомий міжнародний кінофестиваль. Поки ще чоловік Камалії, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, влаштував для зірки сюрприз.

Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

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Сюрприз для Камалії

Спочатку співачка виступила на благодійному вечорі української культури Ukrainian Fashion Film Festival. Там вона влаштувала запальні танці та заспівала свої пісні. А вже потім в компанії друзів та чоловіка Захура, з яким розлучається, продовжила святкування в іншому місці.

"Окрема подяка Захуру за сюрприз! Адже зараз організувати святкову вечірку в Каннах, де відбувається міжнародний кінофестиваль, та навіть знайти вільний столик в ресторані практично неможливо. Затишний ресторан, шампанське, квіти та смачнющий торт", — написала Камалія та опублікувала фото та відео з вечірки.

Співачка Камалія з чоловіком Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія у свій день народження, який відсвяткувала в Каннах. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Також Камалія подякувала фронтмену гурту "Воплі Відоплясова", Олегу Скрипці, за те, що він зіграв на акордеоні та потішив гостей вечірки музичним супроводом.

Відзначимо, що зіркова пара більше не коментує своє розлучення. Мовчання на цю тему та спільна поява на публіці без доньок, заради яких Камалія та Захур нібито продовжують спілкуватися, змусили деяких підписників артистки засумніватися в щирості зіркової пари.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія відреагувала на чутки про таємне весілля у Пакистані. Також ми розповідали, що американська акторка Меган Фокс з бойфрендом вперше за довгий час з'явились на світському заході.