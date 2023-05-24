Руслана Лижичко святкує 50-річчя: зірка "Євробачення" збирає мільйон гривень

Співачка Руслана Лижичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Сьогодні, 24 травня, переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко святкує 50-річчя. З цієї нагоди артистка прокоментувала свій вік та оголосила збір на потреби військових.

Про це Руслана повідомила у своїх соцмережах.

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Співачка зізналась, що вона не відчуває свій вік. За словами Руслани, вона ще навіть не розправила плечі і нічого не починалося. Зірка "Євробачення" подякувала шанувальникам за підтримку, яка надихає її упродовж життя.

Руслана вирішила потішити фанатів та презентувала уривок нової пісні "Лірниця", прем’єра якої відбудеться вже незабаром.

"Що значить ця назва? Вже зовсім скоро про все дізнаєтеся. Сьогодні ж всього 30 секунд, але великої української душі", — зазначила ювілярка, яка позувала на відео у патріотичній креативній футболці.

Співачка Руслана Лижичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Збирає мільйон гривень

У свій 50-й день народження Руслана оголосила збір грошей на 50 дронів для військових. Також співачка повідомила, що всі, хто братимуть участь в цій благодійній ініціативі матимуть можливість отримати подарунки особисто від неї.

"Якщо кожен, хто бачить це звернення, задонатить бодай 50 грн до моєї "ювілейної банки", ми з фондом Dignitas зробимо велику справу для ЗСУ, а значить - для всіх нас! Адже ми — єдине неподільне ціле! А ще я хочу віддячити та підтримати найбільш небайдужих. Тому підготувала 50 ексклюзивних подарунків від себе у відповідь тим, хто задонатить найбільше", — зазначила Руслана Лижичко.

Доєднатися до ініціативи переможниці "Євробачення-2004" можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Руслана закликала роздягати корупціонерів та дечим їх обмазувати: чим саме. Також ми розповідали, що мріє зробити Руслана після деокупації Кримського півострова.