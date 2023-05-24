Фронтмену "Воплі Відоплясова" исполнилось 59: знаменитости поздравляют Олега Скрипку

Певец, музыкант Олег Скрипка. Фото: DGr

Сегодня, 24 мая, свой день рождения отмечает певец, композитор и музыкант Олег Скрипка. Фронтмену легендарной группы "Воплі Відоплясова" исполнилось 59 лет.

В соцсетях его уже поздравили некоторые звездные друзья, а сам артист рассказал о своей предстоящей поездке в Индонезию.

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Приветствие коллег

Одной из первых Олега Скрипку поздравила певица Камалия. Буквально на днях лидер группы "Воплі Відоплясова" праздновал именины артистки в Каннах и развлекал ее гостей игрой на аккордеоне.

"Желаю тебе крепкого казацкого здоровья, творческих успехов, вдохновения. И пусть исполнится твоя заветная мечта — победа Украины", — пожелала Камалия и на английском спела Happy birthday.

Также Олега приветствовали и члены его команды. Они записали видео и написали трогательные приятные слова.

"Пусть бесперебойно рождаются хиты, энергия и воодушевление будут неисчерпаемыми. Весна в душе и радость в глазах всегда излучают свет. Мы тебя любим", — написали коллеги Скрипки.

Куда скоро поедет Скрипка

Между тем звездный именинник объявил, что уже в скором времени, а именно 16-17 июня, он будет на индонезийском острове Бали, на который скоро выезжает.

"Будет представлен мой авторский ретрит, курс, который называется "Вайб души". Это рок-медитация, в сопровождении живых инструментов, живых музыкантов и это смесь таких медитаций как Ошо, Коанов и моих авторских медитаций. Также я приглашаю Вас в мой внутренний мир с помощью моих песен. Что я делаю обычно на сцене, но здесь мы действительно заходим в глубинные прослои нашего сознания, подсознания и прорабатываем травмы, психотравмы и прорабатываем наши запросы", — сообщил музыкант.

Напомним, ранее мы писали, что победительница конкурса "Евровидение-2004" певица Руслана Лыжичко празднует 50-летие. Также мы рассказывали, что муж Камалии, с которым она разводится, устроил ей сюрприз в Каннах.