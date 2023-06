Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна дала поради, як покращити рівень англійської

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: Instagram/the_hardkiss

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну стала однією з ведучих пісенного конкурсу "Євробачення-2023" не тільки завдяки її артистизму, але й відмінному володінню англійською мовою. У своїх соцмережах знаменитість поділилась лайфхаками як удосконалити лінгвістичні знання.

Відповідний пост з’явився в її Instagram.

Читайте також:

Лайфхаки від Юлії Саніної

Фронтвумен The Hardkiss поділилась власним досвідом підготовки до "Євробачення-2023". Так, наприклад, вона дивилася багато інтерв’ю англійською з субтитрами і без них.

"Адже, використовуючи субтитри, ти перемикаєшся на читання, без субтитрів — на аудіальне сприйняття. Мені знадобилося і те, і інше. Що саме дивилася: Actors on actors на каналі Variety, Roundtable на каналі The Hollywood reporter, шоу The Graham Norton Show, лекції на Masterclass. Ці відео або радіо також можуть працювати на фоні. Важливо оточити себе англійською з усіх боків", — розповіла Саніна.

Підготовка Саніної до шоу була повʼязана з нескінченним листуванням. Пів року вона переписувалась з носіями мови. Вже за місяць Юлія розібралася з тонкощами етикету і правилами листування.

Юлія 2-3 рази на тиждень мала онлайн заняття з вчителем, а також читала вголос. Для цього Саніна обрала автобіографію Dave Grohl the Storyteller і художню літературу The seven husbands of Evelyn Hugo.

"Звичайно все залежить від кінцевої мети. Шляхи і методи можуть бути різні. Але я впевнилася, що найголовніше в цій справі — регулярність", — підсумувала Юлія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський запропонував надати англійській мові статус міжнародної. Також ми розповідали, що Юлія Саніна стала тренеркою 13-го сезону шоу "Голос країни".