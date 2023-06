Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина дала советы, как улучшить уровень английского

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: Instagram/the_hardkiss

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина стала одной из ведущих песенного конкурса "Евровидение-2023" не только благодаря ее артистизму, но и отличному владению английским языком. В своих соцсетях знаменитость поделилась лайфхаками как усовершенствовать лингвистические знания.

Соответствующий пост появился в ее Instagram.

Лайфхаки от Юлии Саниной

Фронтвумен The Hardkiss поделилась своим опытом подготовки к "Евровидению-2023". Так, например, она смотрела много интервью на английском с субтитрами и без них.

"Ведь, используя субтитры, ты переключаешься на чтение, без субтитров — на аудиальное восприятие. Мне понадобилось и то и другое. Что именно смотрела: Actors on actors на канале Variety, Roundtable на канале The Hollywood reporter, шоу The Graham Norton Show, лекции на Masterclass. Эти видео или радио также могут работать на фоне. Важно окружить себя английским со всех сторон", — рассказала Санина.

Подготовка Саниной к шоу была связана с бесконечной перепиской. Полгода она переписывалась с носителями языка. Уже через месяц Юлия разобралась с тонкостями этикета и правилами переписки.

Юлия 2-3 раза в неделю имела онлайн занятия с учителем, а также читала вслух. Для этого Санина выбрала автобиографию Dave Grohl the Storyteller и художественную литературу The seven husbands of Evelyn Hugo.

"Конечно все зависит от конечной цели. Пути и методы могут быть разные. Но я убедилась, что самое главное в этом деле — регулярность", — подытожила Юлия.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил предоставить английскому языку статус международного. Также мы рассказывали, что Юлия Санина стала тренером 13-го сезона шоу "Голос країни".