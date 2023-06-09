Переможниця "Євробачення" Loreen прикрасила обкладинку легендарного глянцю

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/rollingstoneuk/

Цього року співачка Loreen стала вдруге переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Зірка з цієї нагоди стала главною героїнею випуску легендарного британського гляню.

Про це йдеться в Instagram видання Rolling Stone.

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Співачка Loreen у яскравому образі знялась для журналу у фотосесії та. Артистка також у відвертому інтерв'ю поговорила не тільки про музику, а і власну бісексуальність.

"Перша жінка, яка виграла "Євробачення" двічі, саме тому Loreen увійде в історію музики", — йдеться у підписі до зйомки.

Для фотосесії співачка приміряла відверте вбрання, яке у всій красі демонструвало її підтягнуте тіло, а також яскравий макіяж та неординарний манікюр.

Раніше зірка говорила,що багато людей сфокусовані на сексі, та сексуальності. Вони завжди буда переконана, що кохання, там, де ти його знайдеш.

"Якщо хтось мене запитає, що таке свобода, що таке почуватися вільним, це значить, робити, те, що тобі подобається, проявляти себе як хочеться: говорити, одягатися. Не думати, що скажуть інші", — поділилася з виданням співачка.

Нагадаємо, 13 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Перемогу здобула співачка Loreen. Вона вже вдруге здобуває європейський трофей.

Раніше співачка Кончіта Вурст, яка зазвичай вражає яскравими образами, знову приголомшила змінами у зовнішності.