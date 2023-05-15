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Стало відомо ім'я першого зіркового тренера 13-го сезону шоу "Голос країни"

15 травня 2023 12:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо ім'я першого зіркового тренера 13-го сезону шоу "Голос країни"
Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Продовжується кастинг учасників 13-го сезону популярного талант-шоу "Голос країни". Водночас творці української версії популярного телевізійного формату оголосили ім’я першого зіркового тренера. 

Про це стало відомо у соцмережах проєкту.

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Вперше глядачі "Голосу країни" побачать в кріслі фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну. Вона записала відео прямо під час конкурсу "Євробачення-2023", яке вела у прямому етері разом з британськими знаменитостями. 

"Нарешті це омріяне крісло моє. Тому хочу запросити всіх, кому цікава участь, музикантів, на кастинг. Не пропустіть, будь ласка, свій шанс. Ми з вами обов’язково зустрінемося там", — сказала на відео Саніна в одній з суконь, в якій вона була у фіналі "Євробачення-2023". 

Юлія зазначила, що у 13-му сезоні шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.

"Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю на яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Авторів власних пісень, яскраві гурти. Бути українським артистом сьогодні — це місія. Тому чекаю на справжні таланти", — підсумувала артистка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що підопічний Наді Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл.

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