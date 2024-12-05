Гайді Клум разом зі донькою знялася у спідньому — фото, відео

Гайді Клум з донькою. Фото: instagram.com/leniklum

Супермодель Гайді Клум разом зі своєю донькою Лені знялася у рекламі спідньої білизни від відомого бренду. Фотосесія матері та дочки викликала суперечливу реакцію у мережі.

Світлинами модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Вже тривалий час супермодель та її дочка, яка пішла стопами матері, є обличчям відомого бренду спідньої білизни.

У новій рекламній кампанії 51-річна Гайді та 20-річна Лені представили лінійку у червоних кольорах.

Супермодель приміряла звабливий червоний комплект із мережива.

Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Також зіркова матуся та її донька позували разом у атласних домашніх піжамах — Гайді була у сорочці та штанах, в той час як Лені покрасувалася у коротких шортиках та майці на тонких бретельках.

Гайді Клум та її донька Лені. Фото: instagram.com/heidiklum

Фотосесія викликала суперечливу реакцію у мережі. Більшість шанувальників обурені тим, що мати та дочка позують у таких відвертих образах разом.

"Мені це здається неймовірно недоречним".

"Вибачте, але це має дуже дивний вигляд".

"Ви обидві неперевершені... Але ці фото...".

"Не знаю, чому ця реклама така недоречна для мене".

Зрештою Гайді обмежила коментарі під своїми фото зі донькою.

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