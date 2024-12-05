Хайди Клум вместе с дочерью снялась в нижнем белье — фото, видео

Хайди Клум с дочерью. Фото: instagram.com/leniklum

Супермодель Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени снялась в рекламе нижнего белья от известного бренда. Фотосессия матери и дочери вызвала спорную реакцию в сети.

Фотографиями модель поделилась на своей странице в Instagram.

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Уже долгое время супермодель и ее дочь, которая пошла по стопам матери, являются лицом известного бренда нижнего белья.

В новой рекламной кампании 51-летняя Хайди и 20-летняя Лени представили линейку в красных цветах.

Супермодель примерила обольстительный красный комплект из кружева.

Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Также звездная мама и ее дочь позировали вместе в атласных домашних пижамах — Хайди была в рубашке и брюках, в то время как Лени покрасовалась в коротких шортиках и майке на тонких бретельках.

Хайди Клум и ее дочь Лени. Фото: instagram.com/heidiklum

Фотосессия вызвала спорную реакцию в сети. Большинство поклонников возмущены тем, что мать и дочь позируют в таких откровенных образах вместе.

"Мне это кажется невероятно неуместным".

"Извините, но это выглядит очень странно".

"Вы обе неотразимы... Но эти фото...".

"Не знаю, почему эта реклама так неуместна для меня".

В конце концов, Хайди ограничила комментарии под своими фото с дочерью.

Напомним, Тина Кароль примерила образ деловой леди в новой фотосессии.

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