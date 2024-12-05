Хайди Клум вместе с дочерью снялась в нижнем белье — фото, видео

Хайди Клум с дочерью в нижнем белье позировали для фотосессии
Супермодель Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени снялась в рекламе нижнего белья от известного бренда. Фотосессия матери и дочери вызвала спорную реакцию в сети.
Фотографиями модель поделилась на своей странице в Instagram.
Хайди Клум вместе с дочерью рекламировали нижнее белье
Уже долгое время супермодель и ее дочь, которая пошла по стопам матери, являются лицом известного бренда нижнего белья.
В новой рекламной кампании 51-летняя Хайди и 20-летняя Лени представили линейку в красных цветах.
Супермодель примерила обольстительный красный комплект из кружева.
Также звездная мама и ее дочь позировали вместе в атласных домашних пижамах — Хайди была в рубашке и брюках, в то время как Лени покрасовалась в коротких шортиках и майке на тонких бретельках.
Фотосессия вызвала спорную реакцию в сети. Большинство поклонников возмущены тем, что мать и дочь позируют в таких откровенных образах вместе.
"Мне это кажется невероятно неуместным".
"Извините, но это выглядит очень странно".
"Вы обе неотразимы... Но эти фото...".
"Не знаю, почему эта реклама так неуместна для меня".
В конце концов, Хайди ограничила комментарии под своими фото с дочерью.
Напомним, Тина Кароль примерила образ деловой леди в новой фотосессии.
Также Ким Кардашьян ошеломила откровенными фото на мотоцикле.
Читайте Новини.LIVE!