Володарка премії "Золотий глобус" Зендея стала обличчям Louis Vuitton: фотосесія зірки

Американська акторка та співачка Зендея. Фото: Instagram/zendaya

Американська акторка та співачка Зендея стала новою амбасадоркою французького дому моди Louis Vuitton. 26-річна зірка взяла участь в стилізованій фотосесії та представила оновлені моделі сумок Capucines.

Про це повідомляється в Instagram Louis Vuitton.

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Авторами фотографій стали фотографи Мерт та Маркус. Зйомки проходили на Лазурному березі у Франції.

"Я пам'ятаю, як росла серед кампаній Louis Vuitton. Була одна, яку я любила з початку 2000-х років, з Наомі Кемпбелл, коли вона позувала на скрині. Я й досі бачу її. Я бачу цей образ у своїй голові та пам'ятаю, як бачила його в журналах у дитинстві", — прокоментувала співпрацю з французьким домом моди Зендея.

Сумка Capucines вперше з’явилась 2013 року. Вона виготовлена з цільної зернистої шкіри Taurillon і відрізняється стриманою елегантністю та універсальністю.

"Я волію, щоб мої руки були вільними. Тому я маю невелику сумку типу crossbody, яку я можу брати з собою всюди. Якщо тільки в ній поміститься мій телефон, блиск для губ і маленька камера", — зізналась Зендея про свої уподобання у виборі сумок.

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