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Володарка премії "Золотий глобус" Зендея стала обличчям Louis Vuitton: фотосесія зірки

21 квітня 2023 17:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Володарка премії "Золотий глобус" Зендея стала обличчям Louis Vuitton: фотосесія зірки
Американська акторка та співачка Зендея. Фото: Instagram/zendaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська акторка та співачка Зендея стала новою амбасадоркою  французького дому моди Louis Vuitton. 26-річна зірка взяла участь в стилізованій фотосесії та представила оновлені моделі сумок Capucines.

Про це повідомляється в Instagram Louis Vuitton.

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Авторами фотографій стали фотографи Мерт та Маркус. Зйомки проходили на Лазурному березі у Франції.

"Я пам'ятаю, як росла серед кампаній Louis Vuitton. Була одна, яку я любила з початку 2000-х років, з Наомі Кемпбелл, коли вона позувала на скрині. Я й досі бачу її. Я бачу цей образ у своїй голові та пам'ятаю, як бачила його в журналах у дитинстві", — прокоментувала співпрацю з французьким домом моди Зендея.

Сумка Capucines вперше з’явилась 2013 року. Вона виготовлена з цільної зернистої шкіри Taurillon і відрізняється стриманою елегантністю та універсальністю.

"Я волію, щоб мої руки були вільними. Тому я маю невелику сумку типу crossbody, яку я можу брати з собою всюди. Якщо тільки в ній поміститься мій телефон, блиск для губ і маленька камера", — зізналась Зендея про свої уподобання у виборі сумок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Настя Каменських презентувала власну капсульну колекцію одягу. Також ми розповідали, що ексучасниця гурту The Pussycat Dolls, американська співачка та акторка Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду.

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