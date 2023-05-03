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Хайди Клум снялась с дочерью в нижнем белье в новой фотосессии

3 мая 2023 11:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Хайди Клум снялась с дочерью в нижнем белье в новой фотосессии
Немецкая супермодель Хайди Клум с дочерью. Фото: Instagram/leniklum
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее 18-летняя дочь Лени снялись в рекламной компании для итальянского модного бренда. Суперзвезда и ее дочь, которая делает первые шаги в качестве модели, позируют на снимках только в нижнем белье.

Фотографии появились в соцсетях Гайди и Лени.

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Хайди с дочерью показали себя только в одном образе. Лени позировала в белом нижнем белье, а ее звездная мать в цветном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Leni Olumi Klum (@leniklum)

В комментариях под фотографиями появилось много комплиментов — подписчики хвалят фигуру 49-летней Хайди. Впрочем, не обошлось и без волны хейта.

Некоторые подписчики раскритиковали съемку модели с дочерью. По мнению пользователей соцсети, Хайди не стоило позволять Лени позировать в нижнем белье "в таком юном возрасте".

Дочь супермодели Хайди Клум в нижнем белье. Фото: Instagram/leniklum

К обсуждениям присоединился и радиоведущий Говард Стерн: он заявил, что фотосессия "чрезвычайно неуместна", однако добавил, что эта съемка является "воплощением мужской фантазии".

Сама Лени признавалась, что подобные комментарии ее не беспокоят, а работать с матерью ей очень нравится. У Хайди Клум, кроме 18-летней красавицы, есть еще трое детей от бывшего мужа, певца Сила. Отцом Лени является бизнесмен Флавио Бриаторе.

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