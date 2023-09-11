Чим зараз займається зірка 2000-х Гайтана – рідкісне фото

Українська виконавиця Гайтана на відпочинку. Фото: Instagram Гайтани

Відома українська виконавиця та зірка 2000-х Гайтана вперше за довгий час показала себе публіці. На фотографії популярна артистка, яка під час повномасштабної війни досить рідко виходить на зв’язок зі своїми шанувальниками, показала себе без косметики.

Відповідним знімком Гайтана поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

Українська артистка поділилася зі своїми шанувальниками досить рідкісною фотографією. Справа в тому, що з початком повномасштабного вторгнення Гайтана досить рідко щось публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, тому це фото дуже шокувало публіку.

На знімку відома українська виконавиця показала себе без косметики на обличчі. Також на ньому можна побачити, як Гайтана з великим захопленням займається творчістю та пише справжню картину досить незвичайним способом.

Публікація зірки 2000-х Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Одягнена зірка 2000-х у звичайну майку темного кольору, а на її шиї можна побачити масивну підвіску. Судячи з того, що лежить навколо неї, перебуває вона у якийсь студії.

"У життя є кумедний спосіб робити речі...", — коротко підписала свою фотографію українська співачка.

Реакція користувачів

Серед юзерів почали з’являтися коментарі, де вони стали писати, що раді бачити улюблену співачку. Крім того, вони написали компліменти на адресу Гайтани, а дехто навіть намагався відгадати, де саме зараз перебуває українська співачка.

Ми дууууже скучили

Рада бачити

Як завжди на висоті

Судячи з напису на табличці "Unsere Sponsoren" (нім. — наші спонсори), фото зроблено в Німеччині

Коментарі зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Чому Гайтани не видно на сцені

Не так давно український блогер Богдан Беспалов висловив свою думку стосовно того, чому зараз не видно Гайтани на публіці. За його думкою, у цьому винний чоловік співачки, який може забороняти їй спілкуватися зі ЗМІ та писати музику, хоча свого часу Гайтана була дуже популярною зіркою.

Публікація з каналу Богдана Беспалова. Фото: скриншот з Telegram

"Спілкувався вчора з чоловіком Гайтани в Інстаграмі. Не перший раз за останній рік. Що відбувається? Складається враження, що він їй забороняє створювати музику і давати інтерв'ю. Можливо я себе накручую, але такі категоричні відмови і не тільки мені. Дуже шкода. Гайтана заслуговує бути зіркою", — висловився український блогер.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Гайтана вперше за час повномасштабної війни показала свою сім’ю.

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