Чем сейчас занимается звезда 2000-х Гайтана – редкое фото

Украинская исполнительница Гайтана на отдыхе. Фото: Instagram Гайтаны

Известная украинская исполнительница и звезда 2000-х Гайтана впервые за долгое время показала себя публике. На фотографии популярная артистка, которая во время полномасштабной войны довольно редко выходит на связь со своими поклонниками, показала себя без косметики.

Соответствующим снимком Гайтана поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

Украинская артистка поделилась со своими поклонниками достаточно редкой фотографией. Дело в том, что с началом полномасштабного вторжения Гайтана довольно редко публикует что-то на своей странице в социальной сети Instagram, поэтому это фото очень шокировало публику.

На снимке известная украинская исполнительница показала себя без косметики на лице. Также на нем можно увидеть, как Гайтана с большим увлечением занимается творчеством и пишет настоящую картину довольно необычным способом.

Публикация звезды 2000-х годов Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Одета звезда 2000-х в обычную майку темного цвета, а на ее шее можно увидеть массивную подвеску. Судя по тому, что лежит вокруг нее, находится она в какой-то студии.

"У жизни есть забавный способ делать вещи...", — коротко подписала свою фотографию украинская певица.

Реакция пользователей

Среди пользователей начали появляться комментарии, где они стали писать, что рады видеть любимую певицу. Кроме того, они написали комплименты в адрес Гайтаны, а некоторые даже пытались угадать, где именно сейчас находится украинская певица.

Мы оооочень соскучились

Рада видеть

Как обычно на высоте

Судя по надписи на табличке "Unsere Sponsoren" (нем. — наши спонсоры), фото сделано в Германии

Комментарии со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Почему Гайтаны не видно на сцене

Не так давно украинский блогер Богдан Беспалов высказал свое мнение по поводу того, почему сейчас не видно Гайтаны на публике. По его мнению, в этом виноват муж певицы, который может запрещать ей общаться со СМИ и писать музыку, хотя в свое время Гайтана была очень популярной звездой.

Публикация по каналу Богдана Беспалова. Фото: скриншот с Telegram

"Общался вчера с мужем Гайтаны в Инстаграме. Не первый раз за последний год. Что происходит? Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно я себя накручиваю, но такие категорические отказы и не только мне. Очень жаль. Гайтана заслуживает быть звездой", — высказался украинский блогер.

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Гайтана впервые за время полномасштабной войны показала свою семью.

Ранее мы рассказывали, что певица Гайтана вспомнила свой неудачный полет на украинских авиалиниях.

Также мы сообщали о том, как выглядит дом украинской певицы Гайтаны с высоты.