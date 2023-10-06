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Гайтана повідомила про смерть рідної людини

6 жовтня 2023 08:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гайтана повідомила про смерть рідної людини
Співачка Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Гайтана, яка зараз живе з родиною за кордоном, повідомила про смерть своєї бабусі. Артистка не змогла бути присутньою на похорону. 

Про це 44-річна співачка повідомила у своєму Instagram.

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Смерть родички Гайтани

Співачка опублікувала фотографію, на якому вона позує біля дерева. Гайтана торкалась його не просто так. 

"Бабуся казала, коли її душа полетить, я маю прислухатися до дерев, щоб почути та відчути її. Вона обожнювала рослини, забороняла навіть підрізати дерева. Я не змогла з нею попрощатися, бо була вже далеко… Мені залишилися добрі спогади та дерева всього світу", — написала артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Ані її імені, ані фото Гайтана не стала публікувати. Скоріше за все мова йде за родичку, яку співачка показувала 2014 року. Тоді Гайтана розповіла, що саме бабуся надихнула  їй любов до музики.

До речі, ще при житті родичка хотіла, аби її зіркова онучка взяла її на пісенний конкурс "Євробачення" (Гайтана представляла Україну 2012 року). Втім, тоді артистка відмовила родичці, заявивши, що бабуся не зможе танцювати, бо в тої були проблеми з ногою.

Співачка Гайтана про бабусю. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому Криму померла мама сестер-близнючок Ганни та Марії Опанасюк, які виступають у музичному дуеті ANNA MARIA. Також ми розповідали, як штучний інтелект допомагає спілкуватися із померлими родичами.

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