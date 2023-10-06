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В Криму померла колаборантка, яка була мамою відомих українських співачок

6 жовтня 2023 08:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Криму померла колаборантка, яка була мамою відомих українських співачок
Матір Ганни та Марії Опанасюк ANNA MARIA з іншими колаборантами. Фото: Instagram/larisaopanasiuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В окупованому Криму померла мама сестер-близнючок Ганни та Марії Опанасюк, які виступають у музичному дуеті ANNA MARIA. Лариса Опанасюк тривалий час співпрацювала з окупантами і до цього травня була уповноваженою з прав людини незаконної адміністрації в Криму.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову громадської палати анексованого Криму Олександра Форманчука.

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В останні дні свого життя 60-річна Опанасюк перебувала у відділенні реанімації лікарні імені Семашко у Сімферополі. Вона займала посаду уповноваженого з прав людини в анексованому Криму з 2019 року. До цього від 2014-го була віцепрем'єром російського незаконного уряду Криму, керувала апаратом ради міністрів півострова.

Її звільнення з позиції омбудсмена пов'язують зі скандалом, який розійшовся в медіа після заяви її дочок-близнюків на підтримку України. Ганна та Марія, проживають в Києві, виступають у шпиталях та військових частинах. Що обурило деяких колег померлої жінки.

Її неодноразово згадували й в медіа. Через скандальну участь в Нацвідборі на Євробачення-2019 та невпевнену відповідь про Крим, дуету ANNA MARIA нагадували про батьків колаборантів. На що співачки заявили — батьків не обирають. Щодо смерті матері — артистки поки що не робили жодних заяв у своїх соцмережах з цього приводу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA MARIA (@annamariaduet)

Нагадаємо, раніше ми писали, що дует ANNA MARIA заявили про свою громадянську позицію. Також ми розповідали, що помер актор Майкл Гембон, виконавець ролі Дамблдора у "Гаррі Поттері".

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