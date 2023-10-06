Гайтана сообщила о смерти родного человека

Певица Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic

Певица Гайтана, которая сейчас живет с семьей за границей, сообщила о смерти своей бабушки. Артистка не смогла присутствовать на похоронах.

Об этом 44-летняя певица сообщила в своем Instagram.

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Певица опубликовала фотографию, на которой она позирует у дерева. Гайтана касалась его не просто так.

"Бабушка говорила, когда ее душа улетит, я должен прислушиваться к деревьям, чтобы услышать и почувствовать ее. Она обожала растения, запрещала даже подрезать деревья. Я не смогла с ней попрощаться, потому что была уже далеко... Мне остались добрые воспоминания и деревья всего мира", — написала артистка.

Ни ее имени, ни фото Гайтана не стала публиковать. Скорее всего, речь идет за родственницу, которую певица показывала в 2014 году. Тогда Гайтана рассказала, что бабушка вдохновила ей любовь к музыке.

Кстати, еще при жизни родственница хотела, чтобы ее звездная внучка взяла ее на песенный конкурс "Евровидение" (Гайтана представляла Украину в 2012 году). Впрочем, тогда артистка отказала родственнице, заявив, что бабушка не сможет танцевать, так как у той были проблемы с ногой.

Певица Гайтана о бабушке. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Крыму умерла мама сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк, выступающих в музыкальном дуэте ANNA MARIA. Также мы рассказывали, как искусственный интеллект помогает общаться с умершими родственниками.