Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гайтана сообщила о смерти родного человека arrow

Гайтана сообщила о смерти родного человека

6 октября 2023 08:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гайтана сообщила о смерти родного человека
Певица Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Гайтана, которая сейчас живет с семьей за границей, сообщила о смерти своей бабушки. Артистка не смогла присутствовать на похоронах.

Об этом 44-летняя певица сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Смерть родственницы Гайтаны

Певица опубликовала фотографию, на которой она позирует у дерева. Гайтана касалась его не просто так.

"Бабушка говорила, когда ее душа улетит, я должен прислушиваться к деревьям, чтобы услышать и почувствовать ее. Она обожала растения, запрещала даже подрезать деревья. Я не смогла с ней попрощаться, потому что была уже далеко... Мне остались добрые воспоминания и деревья всего мира", — написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Ни ее имени, ни фото Гайтана не стала публиковать. Скорее всего, речь идет за родственницу, которую певица показывала в 2014 году. Тогда Гайтана рассказала, что бабушка вдохновила ей любовь к музыке.

Кстати, еще при жизни родственница хотела, чтобы ее звездная внучка взяла ее на песенный конкурс "Евровидение" (Гайтана представляла Украину в 2012 году). Впрочем, тогда артистка отказала родственнице, заявив, что бабушка не сможет танцевать, так как у той были проблемы с ногой.

Певица Гайтана о бабушке. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Крыму умерла мама сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк, выступающих в музыкальном дуэте ANNA MARIA. Также мы рассказывали, как искусственный интеллект помогает общаться с умершими родственниками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз