Співачка Лайма Вайкуле. Фото: росЗМІ

Напередодні, колишній директор співачки Софії Ротару, росіянин Сергій Лавров (ні, не той, що очолює міністерство іноземних справ країни болот), розповів чимало фактів про Національну легенду України. Так, наприклад, він стверджував, що Софія Михайлівна Ротару перестала спілкуватися з латвійською артисткою Лаймою Вайкуле.

69-річна жителька Юрмали відреагувала на заяву Лаврова, пишуть росЗМІ.

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Про Ротару

За словами ексдиректора Ротару, 75-річна Ротару не спілкується з латвійською виконавицею, бо та має "довгий язик". Софія Михайлівна не любить, коли про неї говорять за спиною, тому і не розповідає нічого Вайкуле, аби та не почала як сорока розносити інформацію зірковим колегам, в тому числі й путіністам.

Сама ж Вайкуле не вважає, що між нею та Ротару ворожнеча.

"Софа дуже гарна. Я її дуже люблю. Вона оточена сім'єю, вона у ній живе. Їй, як мені здалося, ніхто не потрібний, окрім родини. Тому ми не маємо такого, щоб ми дзвонили одна одній. У нас досить близькі стосунки. Я багато чого знаю про неї і вона про мене", — заявила Лайма.

Співачка Софія Ротару. Фото: росЗМІ

Про Галкіна

Нещодавно пропутінська акторка Тетяна Васильєва заявила, що шлюб подруги Вайкуле, російської співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна є фіктивний, бо той є представником ЛГБТ-спільноти. І з цього приводу не промовчала Лайма.

"Ти ж свічку не тримала! Тетяна не мала права говорити поганих слів про Максима. Що ти знаєш? Некрасиво обговорювати людей. А про Аллу, якщо казати. Ось, Тетяно, стань такою ж популярною як Алла, тоді подивимося, у кого мізки працюють, у кого немає, у кого таланту більше, у кого менше", — підсумувала Вайкуле.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдиректор Софії Ротару розсекретив місцеперебування співачки.

Також ми розповідали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві.