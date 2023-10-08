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Галкин, который переехал с Пугачевой в Израиль, вышел на связь: реакция россиян

8 октября 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Галкин, который переехал с Пугачевой в Израиль, вышел на связь: реакция россиян
Российский шоумен Максим Галкин с семьей в Израиле. Фото: Instagram/maxgalkinru
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся массированному за последние 50 лет нападению ХАМАСа, в том числе с территории Сектора Газа. В стране началась война. В этот регион переехало немало российских знаменитостей, которые не поддержали кровавую политику Кремля по отношению к Украине. Одними из них стали шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева.

В Instagram комик вышел на связь и прокомментировал войну в Израиле.

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Звездные супруги с двумя детьми переехали в страну почти сразу с начала полномасштабной войны в Украине. Впоследствии минюст РФ признал Максима Галкина так называемым "иноагентом". Семья проживает в Кейсарии, на севере страны. Но часто бывает и в элитном районе Тель-Авива, Питуах, что относительно недалеко от Сектора Газа.

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся о тех, кто оказался в заложниках. Израиль победит", — лаконично написал Галкин, на которого в соцсети подписано более 9 млн человек.

Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Под этой публикацией Галкин закрыл комментарии. Поэтому путинисты начали высмеивать Максима в предыдущем посту. Они считают комика и его жену предателями и насмехаются над этим.

  • Как хорошо, что отменили концерты в Казахстане, теперь ты можешь защищать Израиль дружелюбный Израиль
  • Максим, вы записались в добровольцы защищать родину? Или монатки собрали и поехали на новую родину
  • Да, что-то не видно криков стоп войне. А что такое? Что произошло?
Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Напомним, ранее мы писали, сколько Пугачева и Галкин платят за обучение детей в Израиле. Также мы рассказывали, что латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала интимную ориентацию Галкина.

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