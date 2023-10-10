"Гарно, але не затишно": Аня Трінчер показала їхній з Волошиним будинок
Співачка Аня Трінчер, яка, за чутками, ще нещодавно розлучалася з блогером Олександром Волошиним, показала їхній сумісний будинок.
"Румтур" пара опублікувала на своїх сторінках в Instagram.
Враження прихильників розділилися
Анна Трінчер і Олександр Волошин, які нещодавно розповідали, що на деякий час розʼїхалися, вже знову живуть разом. Зіркова пара нарешті виконала свою обіцянку, вони показали підписникам свій будинок, який нещодавно придбали.
Молоде подружжя живе у двоповерховому будинку з великою територією. У будинку є кілька спалень, камін, веранда. Волошин має власну окрему кімнату для відпочинку.
Підписники зауважили, що у будинку Ані і Саші досить не прибрано. Волошин показав гору немитого посуду попри те, що Трінчер просила не показувати. Також були незастлані ліжка і навіть незлита вода в унітазі.
Прихильники зірок розділилися на два табори: комусь сподобався будинок і "румтур" Ані і Саші, а комусь будинок здався незатишним. Ба більше, дехто з фанів не зрозумів, навіщо молодому подружжю, яке майже не буває вдома, такий величезний будинок ще й під час війни.
Нагадаємо, співачці Анні Трінчер стало зле у Львові. Також ми повідомляли, що на тлі чуток про розлучення Анна Трінчер презентувала відвертий кліп.