"Гарно, але не затишно": Аня Трінчер показала їхній з Волошиним будинок

Анна Трінчер і Олександр Волошин біля їхнього будинку. Фото: Instagram voloshyn_xx

Співачка Аня Трінчер, яка, за чутками, ще нещодавно розлучалася з блогером Олександром Волошиним, показала їхній сумісний будинок.

"Румтур" пара опублікувала на своїх сторінках в Instagram.

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Анна Трінчер і Олександр Волошин, які нещодавно розповідали, що на деякий час розʼїхалися, вже знову живуть разом. Зіркова пара нарешті виконала свою обіцянку, вони показали підписникам свій будинок, який нещодавно придбали.

Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Молоде подружжя живе у двоповерховому будинку з великою територією. У будинку є кілька спалень, камін, веранда. Волошин має власну окрему кімнату для відпочинку.

Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Підписники зауважили, що у будинку Ані і Саші досить не прибрано. Волошин показав гору немитого посуду попри те, що Трінчер просила не показувати. Також були незастлані ліжка і навіть незлита вода в унітазі.

Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Прихильники зірок розділилися на два табори: комусь сподобався будинок і "румтур" Ані і Саші, а комусь будинок здався незатишним. Ба більше, дехто з фанів не зрозумів, навіщо молодому подружжю, яке майже не буває вдома, такий величезний будинок ще й під час війни.

Скриншот з Instagram: voloshyn_xx

Скриншот з Instagram: voloshyn_xx

Скриншот з Instagram: voloshyn_xx

Скриншот з Instagram: voloshyn_xx

Нагадаємо, співачці Анні Трінчер стало зле у Львові. Також ми повідомляли, що на тлі чуток про розлучення Анна Трінчер презентувала відвертий кліп.