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"Гарно, але не затишно": Аня Трінчер показала їхній з Волошиним будинок

10 жовтня 2023 14:33
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Гарно, але не затишно": Аня Трінчер показала їхній з Волошиним будинок
Анна Трінчер і Олександр Волошин біля їхнього будинку. Фото: Instagram voloshyn_xx
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Аня Трінчер, яка, за чутками, ще нещодавно розлучалася з блогером Олександром Волошиним, показала їхній сумісний будинок. 

"Румтур" пара опублікувала на своїх сторінках в Instagram

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Враження прихильників розділилися 

Анна Трінчер і Олександр Волошин, які нещодавно розповідали, що на деякий час розʼїхалися, вже знову живуть разом. Зіркова пара нарешті виконала свою обіцянку, вони показали підписникам свій будинок, який нещодавно придбали. 

 

дом Анны Тринчер и Саши Волошина
Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx
дом Анны Тринчер и Саши Волошина
Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Молоде подружжя живе у двоповерховому будинку з великою територією. У будинку є кілька спалень, камін, веранда. Волошин має власну окрему кімнату для відпочинку. 

 

дом Анны Тринчер и Саши Волошина
Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx
дом Анны Тринчер и Саши Волошина
Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx
дом Анны Тринчер и Саши Волошина
Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Підписники зауважили, що у будинку Ані і Саші досить не прибрано. Волошин показав гору немитого посуду попри те, що Трінчер просила не показувати. Також були незастлані ліжка і навіть незлита вода в унітазі. 

 

дом Анны Тринчер и Саши Волошина
Скриншот з відео в Instagram: voloshyn_xx

Прихильники зірок розділилися на два табори: комусь сподобався будинок і "румтур" Ані і Саші, а комусь будинок здався незатишним. Ба більше, дехто з фанів не зрозумів, навіщо молодому подружжю, яке майже не буває вдома, такий величезний будинок ще й під час війни. 

 

дом Анны Тринчер и Саши Волошина комментарий
Скриншот з Instagram: voloshyn_xx
дом Анны Тринчер и Саши Волошина комментарий
Скриншот з Instagram: voloshyn_xx
дом Анны Тринчер и Саши Волошина комментарий
Скриншот з Instagram: voloshyn_xx
дом Анны Тринчер и Саши Волошина комментарий
Скриншот з Instagram: voloshyn_xx

Нагадаємо, співачці Анні Трінчер стало зле у Львові. Також ми повідомляли, що на тлі чуток про розлучення Анна Трінчер презентувала відвертий кліп. 

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