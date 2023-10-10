"Красиво, но не уютно": Аня Тринчер показала их с Волошиным дом

Анна Тринчер и Александр Волошин у их дома. Фото: Instagram voloshyn_xx

Певица Аня Тринчер, которая, по слухам, еще недавно расставалась с блогером Александром Волошиным, показала их совместный дом.

"Румтур" пара опубликовала на своих страницах в Instagram.

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Анна Тринчер и Александр Волошин, которые недавно рассказывали, что на время разъехались, уже снова живут вместе. Звездная пара наконец-то выполнила свое обещание: они показали своим подписчикам дом, который недавно приобрели.

Скриншот из видео в Instagram: voloshyn_xx

Скриншот из видео в Instagram: voloshyn_xx

Молодые супруги живут в двухэтажном доме с большой территорией. В доме есть несколько спален, камин, веранда. У Волошина даже есть отдельная комната для отдыха.

Скриншот из видео в Instagram: voloshyn_xx

Скриншот из видео в Instagram: voloshyn_xx

Скриншот из видео в Instagram: voloshyn_xx

Подписчики заметили, что в доме Ани и Саши достаточно не убрано. Волошин показал гору немытой посуды, несмотря на то, что Тринчер просила не показывать. Также были незастланные кровати и даже неслитая вода в унитазе.

Скриншот из видео в Instagram: voloshyn_xx

Поклонники звезд разделились на два лагеря: кому-то понравился дом и "румтур" Ани и Саши, а кому-то дом показался неуютным. Более того, кое-кто из фанов не понял, зачем молодым супругам, которые почти не бывают дома, такой огромный дом еще и во время войны.

Скриншот из Instagram: voloshyn_xx

Скриншот из Instagram: voloshyn_xx

Скриншот из Instagram: voloshyn_xx

Скриншот из Instagram: voloshyn_xx

Напомним, певице Анне Тринчер стало плохо во Львове. Также мы сообщали, что на фоне слухов о разводе Анна Тринчер представила откровенный клип.