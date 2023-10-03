Анні Трінчер раптово стало зле — важко було навіть розмовляти

Українська співачка Анна Трінчер у інтерв'ю на каналі "ЗАЇНЬКА". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер розповіла про проблеми зі здоров’ям. Відома артистка зізналася, що у Львові, де вона мала виступати, їй раптом стало зле, тому довелося викликати лікарку, яка зробила їй уколи.

Про це Анна Трінчер розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Що сталося зі співачкою

Українська знаменитість приїхала до Львова, щоб дати власне концертне шоу, але їй раптово стало зле. Як стверджує сама Анна Трінчер, в неї дуже сильно почав боліти живіт, а згодом в неї почалася нудота, через що їй навіть було складно розмовляти.

"Зранку, приїхавши до Львова, мені стало зле. Болів живіт, весь ранок я провела у вбиральні, мене сильно нудило. Знаєте, такий стан, що аж говорити складно", — зізналася відома українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер.

Stories Анни Трінчер зі Львова. Фото: скриншот з Instagram

Щоб підготувати популярну артистку до концерту, їй довелося викликати лікарку, яка зробила їй уколи, щоб зняти біль. Завдяки цьому Анні вдалося виступити на концерті. Пізніше, щоб одразу ж прояснити ситуацію та запобігти чуткам про вагітність, вона заявила, що не вагітна.

Stories Анни Трінчер з процесу уколів. Фото: скриншот з Instagram

Stories Анни Трінчер зі зверненням до публіки. Фото: скриншот з Instagram

Публікація співачки

Пізніше на своїй сторінці в Instagram Анна Трінчер розмістила відео, де можна побачити сам процес уколів. Вона продемонструвала свою реакцію на процедуру і сама ж висміяла її.

"Тепер вже моя постійна рубрика "Пробачте за #сенсетівконтент". ПРИДУМАЙТЕ ПІДПИС! Ось такі бьюті-процедури перед виходом на сцену! Як вам, дівчаточка?" — підписала свої кадри українська співачка і блогерка.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Реакція фоловерів

Під цим відео одразу ж почали з’являтися різні коментарі, де люди стали висловлюватися щодо кадрів на сторінці виконавиці.

З початку подумаєш: "Всього лиш два уколи, нічого страшного", але потім

Коли мама сказала, що буде не боляче

Мої б'юті процедури зараз: багато обезболюючих таблеток і вже вкотре градусник показує занижену температуру. І ти одужуй скоріше

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Сміливість бути собою

Українська артистка ніколи не соромиться показувати себе з різних боків, зокрема, у ненайкращому стані. Наприклад, не так давно Анна показувала себе після стоматолога. На відео можна побачити, як в неї розпухло обличчя після того, як вона вирвала зуби.

"24 відтінки Анічки Трінчер… Мдааа, чесно, я думала, що після мамопластики вирвати зуби для мене буде, як кліпнути очима. Але, на жаль, їсти неможливо, дивитись на себе неможливо, таке відчуття, що щоки постійно хтось розтягує. Від їжі кайфу не отримуєш, від цього ще більше бісишся;) Якщо б я знала, що така реабілітація, ніколи б на це не наважилась", — підписала артистка свої світлини.

Публікація зі сторінки української співачки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

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