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На тлі чуток про розлучення Анна Трінчер презентувала відвертий кліп: відео

29 вересня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На тлі чуток про розлучення Анна Трінчер презентувала відвертий кліп: відео
Співачка Анна Трінчер в новій відеороботі. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр у музикантів. Новою відвертою відеороботою потішила своїх шанувальників співачка Анна Трінчер. 22-річна артистка презентувала кліп на пісню "Очі", яка стала хітом, зокрема, у TikTok.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Трінчер. 

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Відверті та мокрі танці Анни Трінчер

За словами артистки, яка зараз переживає непрості часи, відео на пісню "Очі" стало найтанцювальнішим кліпом в її кар’єрі. За задумом, у роботі Анна намагається привести до тями своє кохання, розбиваючи лід зі замороженого партнера, крига дає тріщину, а від її дотиків і гарячих танців він починає танути.

"Це образ тих самий закоханих, які попри все знайдуть вихід, аби доторкнутися подушечками пальців та відчути тепло одне одного. Також не можу не зазначити, що це мій перший кліп з такою кількістю хореографії та дуже важкою підготовкою. Разом з балетом ми завжди відпрацьовуємо на всі 100%, але у відеороботі "Очі" ми в тисячу разів примножили свої сили та енергію, і це читається в наших рухах, адже це нереальна віддача своїй праці", — прокоментувала прем’єру співачка.

Про зіркову пару

24 вересня Анна Трінчер та блогер, бізнесмен Олександр Волошин окремо одне від одного відзначили першу річницю весілля. Чоловік співачки зараз з друзями в Карпатах. Проблеми в стосунках зіркова пара не приховує, і відверто про це говорить. Втім розлучення не підтверджують.

Трінчер та Волошин
Весілля співачки та бізнесмена. Фото: Instagram/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер зворушила українців спогадами зі свого дитинства. Також ми розповідали, як Трінчер пережила найжахливішу (за її словами) ніч у житті.

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