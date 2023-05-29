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Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти

29 травня 2023 16:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жінка кішка Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти
Актокра Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Геллі Беррі виграла суд проти батька своєї дочки Габріеля Обрі. Зірка роками виплачувала екс-нареченому кругленьку суму, яку тепер значно зменшили.

Про це пише Daily Mail.

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Геллі Беррі 10 років судилася з Габріелем Обрі через аліменти. Акторка має від манекенника доньку, 15-річну Налу. Дев’ятирічного Масео знаменитість надила у шлюбі з Олів’є Мартінесом. Знаменитість спочатку щомісяця платила Обрі $16 тисяч, в 2021 році суму зменшили до $8 тисяч. Зірка також віжраховувада батькові доньки відсотки від свого щорічного прибутку.

"Геллі буде продовжувати платити проценти від свого щорічного прибутку, якщо він перевищуватиме $1.95 мільйони", — йдеться у коментарі виданню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Габріель Обрі та Геллі Беррі почали зустрічатися у 2005 і розійшлися у 2010 році.

"Вона є і залишиться найпрекраснішою та особливою людиною, яку я коли небудь знав. Ми буде продовжувати любити та поважати один одного", — прокоментував тоді Обрі їхнє розставання.

Зараз Геллі Беррі перебуває у стосунках з музикантом Ван Хантом.

Раніше у Геллі Беррі були претензії до Обрі щодо виховання їхньої доньки. Акторка говорила, що він фарбує дитині волосся, щоб вона виглядала більш "білою".

Беррі була заміжня за Девідом Джастісом з 1993 по 1997 роки. У 2001 вийшла заміж за співака Еріка Беннета, з яким була разом дo 2003 року. У 2013 році вийшла заміж за Олів’є Мартінеса, від якого народила сина. Подружжя розлучилися у 2015 році.

Нагадаємо, співачка Камалія заявила, що розлучається з чоловіком Мохаммедом Захуром.

Також чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі спростував чутки про своє розлучення зі співачкою.

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