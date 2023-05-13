Чоловік Брітні Спірс розвіяв чутки про їхнє розлучення

Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari

Останнім часом все більше почали з’являтися чутки про розставання співачки Брітні Спірс з чоловіком. Коханий артистки, актор та фітнес-тренер Сем Асгарі нарешті потішив фоловерів спільною світлиною з дружиною.

Фото поділився у своєму Instagram.

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Щасливі у шлюбі

На знімку співачка позує з чоловіком на тлі мальовничого пейзажу.

"Під час хайкінгу з моєю жінкою", — підписав Асгарі світлину.

Нещодавно прихильники пари почали хвилюватися за їхнє сімейне щастя, адже Брітні Спірс помітили без обручки під час подорожі на Гаваї. В свою чергу Асгарі також зняв свою обручку під час візиту в Атланту.

Представник зірки запевнив, що той це зробив через роль у кіно, і що пара не має проблем у шлюбі.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс готується до презентації власних мемуарів. В них вона розповість скандальні подробиці про роман з ірландським кіноактором Коліном Фарреллом.

Раніше стало відомо, що перший чоловік Спірс, який у день весілля з фітнес-тренером увірвався до неї до будинку з ножем у тюремному комбінезоні, знову одружився.