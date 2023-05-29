Женщина кошка Хелли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты

Актриса Холли Бэрри. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Холли Бэрри выиграла суд против отца своей дочери Габриэля Обри. Звезда годами выплачивала экс-возлюбленому кругленькую сумму, которую теперь значительно снизили.

Об этом пишет Daily Mail.

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Холли Бэрри 10 лет судилась с Габриэлем Обри из-за алиментов. У актрисы есть от манекенщика дочь, 15-летняя Нала. Девятилетнего Масео знаменитость родила в браке с Оливье Мартинесом. Знаменитость поначалу ежемесячно платила Обри $16 тысяч, в 2021 году сумму снизили до $8 тысяч. Звезда также отчисляла отцу дочери проценты от своей ежегодной прибыли.

"Холли будет продолжать платить проценты от своей ежегодной прибыли, если она будет превышать $1.95 миллиона", — говорится в комментарии изданию.

Габриэль Обри и Холли Бэрри начали встречаться в 2005 году, и расстались в 2010 году.

"Она есть и останется самым прекрасным и особым человеком, которого я когда-либо знал. Мы будет продолжать любить и уважать друг друга", — прокомментировал тогда Обри их расставание.

Сейчас Холли Бэрри находится в отношениях с музыкантом Ван Хантом.

Ранее у Холли Бэрри были претензии к Обри по поводу воспитания их дочери. Актриса говорила, что он красит ребенку волосы, чтобы тот выглядел более "белым".

Бэрри была замужем за Дэвидом Джастисом с 1993 по 1997 годы. В 2001 году вышла замуж за певца Эрика Беннета, с которым была вместе до 2003 года. В 2013 году вышла замуж за Оливье Мартинеса, от которого родила сына. Супруги развелись в 2015 году.

Напомним, певица Камалия заявила, что расстается с мужем Мохаммедом Захуром.

Также муж Бритни Спирс Сэм Асгари опроверг слухи о своем разводе с певицей.