Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Холли Бэрри выиграла десятилетнюю битву за алименты arrow

Холли Бэрри выиграла десятилетнюю битву за алименты

29 мая 2023 16:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Женщина кошка Хелли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты
Актриса Холли Бэрри. Фото: instagram.com/halleberry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Холли Бэрри выиграла суд против отца своей дочери Габриэля Обри. Звезда годами выплачивала экс-возлюбленому кругленькую сумму, которую теперь значительно снизили.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Холли Бэрри 10 лет судилась с Габриэлем Обри из-за алиментов. У актрисы есть от манекенщика дочь, 15-летняя Нала. Девятилетнего Масео знаменитость родила в браке с Оливье Мартинесом. Знаменитость поначалу ежемесячно платила Обри $16 тысяч, в 2021 году сумму снизили до $8 тысяч. Звезда также отчисляла отцу дочери проценты от своей ежегодной прибыли.

"Холли будет продолжать платить проценты от своей ежегодной прибыли, если она будет превышать $1.95 миллиона", — говорится в комментарии изданию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Габриэль Обри и Холли Бэрри начали встречаться в 2005 году, и расстались в 2010 году.

"Она есть и останется самым прекрасным и особым человеком, которого я когда-либо знал. Мы будет продолжать любить и уважать друг друга", — прокомментировал тогда Обри их расставание.

Сейчас Холли Бэрри находится в отношениях с музыкантом Ван Хантом.

Ранее у Холли Бэрри были претензии к Обри по поводу воспитания их дочери. Актриса говорила, что он красит ребенку волосы, чтобы тот выглядел более "белым".

Бэрри была замужем за Дэвидом Джастисом с 1993 по 1997 годы. В 2001 году вышла замуж за певца Эрика Беннета, с которым была вместе до 2003 года. В 2013 году вышла замуж за Оливье Мартинеса, от которого родила сына. Супруги развелись в 2015 году.

Напомним, певица Камалия заявила, что расстается с мужем Мохаммедом Захуром.

Также муж Бритни Спирс Сэм Асгари опроверг слухи о своем разводе с певицей.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас