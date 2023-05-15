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"Як же розлучення?": Камалію з опухлим обличчям звинуватили в черговому піарі

15 травня 2023 10:56
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія показала себе з чоловіком на тлі їхнього розлучення – кадри з Пакістану
Найбагатша співачка України Камалія у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та найбагатша артистка України Камалія ввела шанувальників в оману. Популярна виконавиця показала репетицію виступу в Пакистані, де можна побачити й її чоловіка Мохаммеда Захура, з яким вона збиралася розлучитися.

Відповідні кадри Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно українська виконавиця заявила про те, що вона збирається розлучатися зі своїм чоловіком, олігархом Мохаммадом Захуром, з яким вона прожила у шлюбі 20 років. Але після цього на її сторінці в Instagram почали з’являтися спільні фото та відео із Захуром.

Через це українці почали сумніватися в тому, що вона дійсно з ним розлучається. Ба більше, Камалія показала кадри, де вона в Пакистані готується до виступу. Дивлячись на відео, можна помітити і її чоловіка, який вирішував якісь питання, поки Камалія готувалася до виступу.

"Продовжуємо готуватися до зйомок у Пакистані Заняття з хореографії", — підписала свої кадри українська виконавиця Камалія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Численні користувачі почали ділитися своєю думкою, залишаючи різні коментарі під кадрами української співачки.

"А как же развод? опять любовь — морковь очередной пиар", "А лице опухше від ботекєсу", "Наташа, немного грациознее и пластичнее движения на Востоке женщины делают в танце. Посмотрите в internete видео, как танцуют индийские танцовщицы. Успехов и всего самого наилучшего Вам!!!" — написали в коментарях підписники української співачки.

Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська виконавиця Камалія розповіла про спільну поїздку зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром.

Раніше ми розповідали про те, що популярна співачка Камалія показала розкішний будинок, який їй залишив після розлучення її чоловік.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Камалія заявила про розлучення з чоловіком після 20 років шлюбу.

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