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Генрі Кавелл з дівчиною завітав на прем'єру третього сезону серіалу "Відьмак"

29 червня 2023 12:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Генрі Кавелл з дівчиною завітав на прем'єру третього сезону серіалу "Відьмак"
Актор Генрі Кавелл. Фото: Instagram/witchernetflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці Великої Британії, Лондоні, пройшла зіркова прем’єра третього сезону серіалу "Відьмак". На червону доріжку завітав й виконавець головної ролі, актор Генрі Кавелл. Компанію зірці склала його кохана, продюсерка Наталі Віскузо. 

Про це повідомляє видання People.

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Третій сезон серіалу "Відьмак" стане останнім для 40-річного англійського актора. Саме тому до Генрі була прикута особлива увага під час прем’єри на його батьківщині. 

Виконавець ролі Геральта позував перед папараці у смокінгу. В той час як 34-річна Наталі обрала на світський захід дизайнерську сукню у підлогу з розрізом на лівій нозі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кавілл та Віскузо дебютували на червоній доріжці як пара на прем'єрі фільму "Енола Голмс 2" у Нью-Йорку в жовтні минулого року. Вони вперше оприлюднили свої стосунки у квітні 2021-го, коли Генрі опублікував в Instagram фото коханої, назвавши її "моєю прекрасною та блискучою любов’ю".

Третій сезон "Відьмака" продюсери розділили на дві частини. Перші епізоди вийдуть на Netflix 29 червня, а інші — 27 липня. З четвертого сезону Генрі Кавелла на знімальному майданчику замінить колишній чоловік співачки Майлі Сайрус, австралійський актор Ліам Гемсворт. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен приєднався до акторського складу спінофу серіалу "Відьмак" від стрімінгової платформи Netflix.

Також ми розповідали, що продюсери влаштують Генрі Кавіллу у третьому сезоні "Відьмака".

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