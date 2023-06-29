Генри Кавелл с девушкой посетил премьеру третьего сезона сериала "Ведьмак"
В столице Великобритании, Лондоне, прошла звездная премьера третьего сезона сериала "Ведьмак". На красную дорожку пришел и исполнитель главной роли, актер Генри Кавелл. Компанию звезде составила его возлюбленная, продюсер Натали Вискузо.
Об этом сообщает издание People.
Совместный выход звездной пары
Третий сезон сериала "Ведьмак" станет последним для 40-летнего английского актера. Именно поэтому к Генри было приковано особое внимание во время премьеры на его родине.
Исполнитель роли Геральта позировал перед папарацци в смокинге. В то время как 34-летняя Натали выбрала на светское мероприятие дизайнерское платье в пол с разрезом на левой ноге.
Кавилл и Вискузо дебютировали на красной дорожке как пара на премьере фильма "Энола Голмс 2" в Нью-Йорке в октябре прошлого года. Они впервые оприлюднили свои отношения в апреле 2021-го, когда Генри опубликовал в Instagram фото любимой, назвав ее "моей прекрасной и блестящей любовью".
Третий сезон "Ведьмака" продюсеры разделили на две части. Первые эпизоды выйдут на Netflix 29 июня, а другие — 27 июля. С четвертого сезона Генри Кавелла на съемочной площадке заменит бывший муж певицы Майли Сайрус, австралийский актер Лиам Хемсворт.
Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спин-оффа сериала "Ведьмак" от стриминговой платформы Netflix.
Также мы рассказывали, что продюсеры устроят Генри Кавиллу в третьем сезоне "Ведьмака".