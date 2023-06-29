Генри Кавелл с девушкой посетил премьеру третьего сезона сериала "Ведьмак"

Актер Генри Кавелл. Фото: Instagram/witchernetflix

В столице Великобритании, Лондоне, прошла звездная премьера третьего сезона сериала "Ведьмак". На красную дорожку пришел и исполнитель главной роли, актер Генри Кавелл. Компанию звезде составила его возлюбленная, продюсер Натали Вискузо.

Об этом сообщает издание People.

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Третий сезон сериала "Ведьмак" станет последним для 40-летнего английского актера. Именно поэтому к Генри было приковано особое внимание во время премьеры на его родине.

Исполнитель роли Геральта позировал перед папарацци в смокинге. В то время как 34-летняя Натали выбрала на светское мероприятие дизайнерское платье в пол с разрезом на левой ноге.

Кавилл и Вискузо дебютировали на красной дорожке как пара на премьере фильма "Энола Голмс 2" в Нью-Йорке в октябре прошлого года. Они впервые оприлюднили свои отношения в апреле 2021-го, когда Генри опубликовал в Instagram фото любимой, назвав ее "моей прекрасной и блестящей любовью".

Третий сезон "Ведьмака" продюсеры разделили на две части. Первые эпизоды выйдут на Netflix 29 июня, а другие — 27 июля. С четвертого сезона Генри Кавелла на съемочной площадке заменит бывший муж певицы Майли Сайрус, австралийский актер Лиам Хемсворт.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спин-оффа сериала "Ведьмак" от стриминговой платформы Netflix.

Также мы рассказывали, что продюсеры устроят Генри Кавиллу в третьем сезоне "Ведьмака".