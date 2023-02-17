Енн Гетевей відреагувала на звернення Володимира Зеленського у кінофестивалі

Енн Гетевей

Відома голівудська акторка Енн Гетевей відреагувала на промову Володимира Зеленського та назвала Президента України "героєм нашого часу". Відповідну заяву вона зробила на Берлінському кінофестивалі, де виступив з промовою Володимир Зеленський.

Відповідне відео опублікувало видання Associated Press.

Енн Гетевей про Володимира Зеленського

Акторка висловила своє захоплення Президентом України після його промови на 73-му Берлінському кінофестивалі, який відбувся 16 лютого 2023.

Під час фестивалю Володимир Зеленський подякував за підтримку і солідарність з Україною. Він заявив, що культура і кіно можуть бути поза політикою, лише у випадку якщо це не політика агресії. Своєю чергою, Енн Гетевей назвала його "героєм нашого часу" та зазначила, що більшість людей хочуть миру.

"Я хочу висловити свою вдячність кінофестивалю за включення у програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру. І я хотіла б сказати, що є дуже багато тих, хто хоче миру у цій складній ситуації", — сказала вона.

Нагадаємо, в столиці Німеччини відбувся 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Під час урочистої церемонії відкриття виступив Президент України Володимир Зеленський. Він подякував, що на цьогорічний кінофестиваль не допустили інституцій і персон, які підтримують кремль, і фільмів, знятих за підтримки росії.