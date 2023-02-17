Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Герой нашого часу": Енн Гетевей відреагувала на звернення Зеленського під час кінофестивалю arrow

"Герой нашого часу": Енн Гетевей відреагувала на звернення Зеленського під час кінофестивалю

17 лютого 2023 23:37
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Енн Гетевей відреагувала на звернення Володимира Зеленського у кінофестивалі
Енн Гетевей
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Відома голівудська акторка Енн Гетевей відреагувала на промову Володимира Зеленського та назвала Президента України "героєм нашого часу". Відповідну заяву вона зробила на Берлінському кінофестивалі, де виступив з промовою Володимир Зеленський.

Відповідне відео опублікувало видання Associated Press.

Читайте також:

Енн Гетевей про Володимира Зеленського

Акторка висловила своє захоплення Президентом України після його промови на 73-му Берлінському кінофестивалі, який відбувся 16 лютого 2023.

Під час фестивалю Володимир Зеленський подякував за підтримку і солідарність з Україною. Він заявив, що культура і кіно можуть бути поза політикою, лише у випадку якщо це не політика агресії. Своєю чергою, Енн Гетевей назвала його "героєм нашого часу" та зазначила, що більшість людей хочуть миру.

"Я хочу висловити свою вдячність кінофестивалю за включення у програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру. І я хотіла б сказати, що є дуже багато тих, хто хоче миру у цій складній ситуації", — сказала вона.

Нагадаємо, в столиці Німеччини відбувся 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Під час урочистої церемонії відкриття виступив Президент України Володимир Зеленський. Він подякував, що на цьогорічний кінофестиваль не допустили інституцій і персон, які підтримують кремль, і фільмів, знятих за підтримки росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:59 Кількість жертв землетрусу у Туреччині продовжує рости: загиблих уже понад 38 тисяч

23:48 Таліби в Афганістані заборонили жінкам контрацепцію

23:37 Влада Китаю оголосила про "рішучу перемогу" над коронавірусом

23:16 Застерігав від "географічного розширення війни": Сійярто пояснив, навіщо їздив у Мінськ

23:13 Біткоїн знову обнадіяв інвесторів: скільки зараз коштує криптовалюта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:55 Компанії Ілона Маска загрожує чималий штраф від уряду США: подробиці

22:32 "Робота вже почалася": Кулеба поділився прогнозом щодо надання Україні західних винищувачів

Ексклюзив

22:28 Київ чарує та захоплює: емоції столиці очима Новини.LIVE

Новина з фото

22:15 У Мексиці під час будівництва автомагістралі знайшли давні поховальні кургани

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

Новина з відео

16:04 Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

Новина з відео

14:35 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Актуальне по темі

None 17 Лютий 23:59

Кількість жертв землетрусу у Туреччині продовжує рости: загиблих уже понад 38 тисяч

None 17 Лютий 23:38

Таліби в Афганістані заборонили жінкам контрацепцію

None 17 Лютий 23:38

Влада Китаю оголосила про "рішучу перемогу" над коронавірусом

None 17 Лютий 23:16

Застерігав від "географічного розширення війни": Сійярто пояснив, навіщо їздив у Мінськ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB