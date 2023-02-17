Енн Гетевей відреагувала на звернення Володимира Зеленського у кінофестивалі

"Герой нашого часу": Енн Гетевей відреагувала на звернення Зеленського під час кінофестивалю
Відома голівудська акторка Енн Гетевей відреагувала на промову Володимира Зеленського та назвала Президента України "героєм нашого часу". Відповідну заяву вона зробила на Берлінському кінофестивалі, де виступив з промовою Володимир Зеленський.
Відповідне відео опублікувало видання Associated Press.
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Енн Гетевей про Володимира Зеленського
Акторка висловила своє захоплення Президентом України після його промови на 73-му Берлінському кінофестивалі, який відбувся 16 лютого 2023.
Під час фестивалю Володимир Зеленський подякував за підтримку і солідарність з Україною. Він заявив, що культура і кіно можуть бути поза політикою, лише у випадку якщо це не політика агресії. Своєю чергою, Енн Гетевей назвала його "героєм нашого часу" та зазначила, що більшість людей хочуть миру.
"Я хочу висловити свою вдячність кінофестивалю за включення у програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру. І я хотіла б сказати, що є дуже багато тих, хто хоче миру у цій складній ситуації", — сказала вона.
Нагадаємо, в столиці Німеччини відбувся 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Під час урочистої церемонії відкриття виступив Президент України Володимир Зеленський. Він подякував, що на цьогорічний кінофестиваль не допустили інституцій і персон, які підтримують кремль, і фільмів, знятих за підтримки росії.