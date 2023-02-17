Энн Хэтуэй отреагировала на обращение Владимира Зеленского в кинофестивале

Энн Хэтуэй

Известная голливудская актриса Энн Хэтуэй отреагировала на речь Владимира Зеленского и назвала Президента Украины "героем нашего времени". Соответствующее заявление она сделала на Берлинском кинофестивале, где выступил с речью Владимир Зеленский.

Соответствующее видео опубликовало издание Associated Press.

Энн Хэтуэй о Владимире Зеленском

Актриса выразила свое восхищение Президентом Украины после его речи на 73-м Берлинском кинофестивале, который состоялся 16 февраля 2023 года.

Во время фестиваля Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и солидарность с Украиной. Он заявил, что культура и кино могут быть вне политики, только в случае если это не политика агрессии. В свою очередь Энн Хэтуэй назвала его "героем нашего времени" и отметила, что большинство людей хотят мира.

"Я хочу выразить свою благодарность кинофестивалю за включение в программу героя нашего времени. И за возможность усилить месседж Украины, который является общим стремлением к миру. И я хотела бы сказать, что очень много тех, кто хочет мира в этой сложной ситуации", — сказала она.

Напомним, в столице Германии состоялся 73-й Берлинский международный кинофестиваль. Во время торжественной церемонии открытия выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил, что на кинофестиваль этого года не допустили институтов и персон, поддерживающих кремль, и фильмов, снятых при поддержке россии.