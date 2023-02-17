Крістен Стюарт, Енн Гетевей та інші зірки на відкритті Берлінале-2023

Церемонія відкриття 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю

В столиці Німеччини стартував 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. На урочисту церемонію відкриття завітали десятки світових знаменитостей.

Новини.LIVE покаже фотографії зірок в центрі Берліну.

Деталі

Американська актриса Енн Гетевей представила на кінофестивалі новий фільм зі своєю участю "Вона прийшла до мене". Акторка з'явилася на прем'єрі у сукні Valentino. Свій образ кінозірка доповнила довгими чорними шкіряними рукавичками та туфлями з гострим носом. Волосся Енн заколола в пучок, залишивши лише чубчик.

Зірка франшизи “Сутінки”, американська акторка Крістен Стюарт цього року очолила журі кінофестивалю.

Актор та режисер Шон Пенн

Актор Пітер Дінклейдж

Акторка Маріса Томей

Супермодель Тоні Гаррн

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023".

Фото: REUTERS