Крістен Стюарт, Енн Гетевей та інші зірки на відкритті Берлінале-2023

Крістен Стюарт, Енн Гетевей та інші зірки на відкритті Берлінського кінофестивалю: фотопідбірка
В столиці Німеччини стартував 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. На урочисту церемонію відкриття завітали десятки світових знаменитостей.
Новини.LIVE покаже фотографії зірок в центрі Берліну.
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Деталі
Американська актриса Енн Гетевей представила на кінофестивалі новий фільм зі своєю участю "Вона прийшла до мене". Акторка з'явилася на прем'єрі у сукні Valentino. Свій образ кінозірка доповнила довгими чорними шкіряними рукавичками та туфлями з гострим носом. Волосся Енн заколола в пучок, залишивши лише чубчик.
Зірка франшизи “Сутінки”, американська акторка Крістен Стюарт цього року очолила журі кінофестивалю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023".
Фото: REUTERS