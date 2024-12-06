День Збройних Сил — зірки вітають бійців

Герої нашого часу — зірки привітали захисників зі святом
Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Українські артисти звернулись до наших захисників у цей важливий день.
Редакція Новини.LIVE розкаже, як зірки привітали бійців ЗСУ.
День Збройних Сил — привітання зірок
Співачка Тіна Кароль
Співачка Наталія Могилевська
Гурт "Антитіла"
"Віримо у силу та міць ЗСУ! Шануємо і цінуємо хоробрість кожного і кожної хто прямо зараз тримає фронт", — написав лідер гурту Тарас Тополя.
Ведуча Катерина Осадча
Гурт "Океан Ельзи"
Ведучий Григорій Решетнік
"Вдячні за наш захист і за майбутнє нашої країни. Захоплюємося, вклоняємося, надихаємося кожним і кожною!", — написав шоумен.
Нагадаємо, колишній учасник гурту DZIDZIO Олег Турко, відомий за псевдонімом Лесик, опинився в реанімації. А також Дантеса розкритикували через те, що він закликав виховувати дітей українською мовою.
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