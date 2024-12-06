День Вооруженных Сил — звезды поздравляют бойцов

Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Украинские артисты обратились к нашим защитникам в этот важный день.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как звезды поздравили бойцов ВСУ.

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День Вооруженных сил — поздравления звезд

Певица Тина Кароль

"С Днем Вооруженных сил Украины! Сила и мощь украинского государства — в единстве армии и народа. Вы — настоящие Герои нашего времени! Почет, благодарность и уважение!" — написала певица.

Певица Наталья Могилевская

Певица поздравила женщин, которые несут службу в ВСУ.

Певица Наталья Могилевская поздравила защитников. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Группа "Антитела"

"Верим в силу и мощь ВСУ! Уважаем и ценим храбрость каждого и каждой, кто прямо сейчас держит фронт", — написал лидер группы Тарас Тополя.

Ведущая Екатерина Осадчая

Ведущая Екатерина Осадчая поздравила защитников. Фото: instagram.com/kosadcha/

Группа "Океан Эльзы"

"Сегодня — День Вооруженных сил Украины. Поздравляем всех защитников и защитниц! Бесконечно благодарим вас!" — обратился к защитникам лидер группы Святослав Вакарчук.

Ведущий Григорий Решетник

"Благодарны нашей защите и будущему нашей страны. Восхищаемся, кланяемся, вдохновляемся каждым и каждой!" — написал шоумен и показался с главным героєм шоу "Холостяк".

Напомним, бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко, известный под псевдонимом Лесик, оказался в реанимации. А также Дантеса подвергли критике из-за того, что он призвал воспитывать детей на украинском языке.