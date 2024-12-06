День Вооруженных Сил — звезды поздравляют бойцов

Герои нашего времени — звезды поздравили защитников с праздником
Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Украинские артисты обратились к нашим защитникам в этот важный день.
Редакция Новини.LIVE расскажет, как звезды поздравили бойцов ВСУ.
День Вооруженных сил — поздравления звезд
Певица Тина Кароль
"С Днем Вооруженных сил Украины! Сила и мощь украинского государства — в единстве армии и народа. Вы — настоящие Герои нашего времени! Почет, благодарность и уважение!" — написала певица.
Певица Наталья Могилевская
Певица поздравила женщин, которые несут службу в ВСУ.
Группа "Антитела"
"Верим в силу и мощь ВСУ! Уважаем и ценим храбрость каждого и каждой, кто прямо сейчас держит фронт", — написал лидер группы Тарас Тополя.
Ведущая Екатерина Осадчая
Группа "Океан Эльзы"
"Сегодня — День Вооруженных сил Украины. Поздравляем всех защитников и защитниц! Бесконечно благодарим вас!" — обратился к защитникам лидер группы Святослав Вакарчук.
Ведущий Григорий Решетник
"Благодарны нашей защите и будущему нашей страны. Восхищаемся, кланяемся, вдохновляемся каждым и каждой!" — написал шоумен и показался с главным героєм шоу "Холостяк".
Напомним, бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко, известный под псевдонимом Лесик, оказался в реанимации. А также Дантеса подвергли критике из-за того, что он призвал воспитывать детей на украинском языке.
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