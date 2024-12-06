У зірки DZIDZIO Лесика зупинилося серце під час концерту

Олег Турко (Лесик). Фото: facebook.com/lesyksam

Колишній учасник гурту DZIDZIO Олег Турко, відомий за псевдонімом Лесик, опинився в реанімації. У музиканта раптово зупинилося серце.

Про це повідомила у Facebook Марія Панчишин.

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Як повідомила подруга артиста, вчора 57-річному Лесику стало погано просто під час концерту. Музикант знепритомнів та впав на сцені. Момент потрапив на відео, яке опублікував Telegram-канал "Львівич".

Колеги Лесика одразу викликали "швидку", яка доправила його до реанімації. Як повідомила Панчишин, наразі співак знаходиться у тяжкому стані.

"Учора ввечері в ексмузиканта гурту DZIDZIO Олега Турко, відомого як Лесик, на сцені раптово зупинилося серце. Реанімаційні дії тривали довше за протокол. Наразі він перебуває у тяжкому стані в одній із лікарень Львова у кардіологічному відділенні реанімації", — повідомила вона.

Наразі друзі артиста та його дружина Ірина збирають кошти на лікування та реабілітацію артиста.

Зазначимо, що у травні цього року Лесик переніс складну операцію на серці.

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