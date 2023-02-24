Гитарист группы ABBA Бьорн Ульвеус поддержал украинцев у здания парламента Швеции

Участник шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус

По случаю годовщины полномасштабной войны зарубежные знаменитости записывают видео с поддержкой украинцев. Среди них и участник легендарной шведской группы ABBA Бььрн Ульвеус.

Об этом сообщается на Facebook странице фандрайзинговой платформы UNITED24.

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77-летний музыкант записал видео из столицы Швеции, Стокгольма, на фоне местного парламента.

"Я выбрал это место для своего обращения, потому что глубоко-глубоко в душе понимаю, почему вы боретесь с тираном. Я поступил бы так же. Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и о тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь", — сказал легендарный музыкант.

Свою речь Бьорн Ульвеус закончил на украинском языке: "Мы с тобой, Украина!" .

Напомним, ранее мы писали, что британский музыкант Элтон Джон пожертвует Украине 125 тысяч долларов. Также мы рассказывали, что в Украину приехал фронтмен группы Massive Attack, Роберт Дель Ная, которого в соцсетях считают художником Бэнкси.