Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гітару Курта Кобейна, яку збирали по шматочках, продали за кругленьку суму arrow

Гітару Курта Кобейна, яку збирали по шматочках, продали за кругленьку суму

21 травня 2023 21:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гітару Курта Кобейна, яку збирали по шматочках, продали за кругленьку суму
Музикант Курт Кобейн та аукціон. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розбита гітара фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна пішла з аукціону за 596 тисяч доларів. Музичний інструмент був розбитий на шматочки в епоху альбому Nevermind і зібраний заново. Зіграти на ньому через численні дефекти не вдасться.

Про це повідомляє аукціонний дім Julien's Fender Stratocaster.

Читайте також:

Про гітару

Кобейн подарував цю гітару Марку Ланегану із гранж-групи Screaming Trees восени 1992 року під час туру Nevermind. До самогубства фронтмена Nirvana 1994-го музиканти часто співпрацювали: Кобейн заспівав пісню Down in the Dark і зіграв на гітарі на Where Did You Sleep Last Night із сольного альбому Ланегана The Winding Sheet. В той час як Ланеган написав слова для Someth in the Way на для альбому Nevermind. 

Гітара підписана Кобейном та учасниками Nirvana.

Гітара Курта Кобейна з гурту Nirvana.  Фото: Julien's Fender Stratocaster
Курт Кобейн грає на гітарі, яку пізніше розбив. Фото: Julien's Fender Stratocaster

"У якомусь сенсі це розбитий інструмент від розбитого музиканта, який справді визначив цю галасливу та бурхливу еру музики", — сказав представник аукціонного дому.  

Спочатку Julien's Auctions планував виручити за гітару 60 тисяч доларів. Але під час торгів ціна зросла майже вдесятеро.

Гітара Курта Кобейна з гурту Nirvana.  Фото: Julien's Fender Stratocaster

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська родина продає кольє принцеси Діани, яке вона носила перед смертю. Також ми розповідали, що вдова Курта Кобейна, співачка Кортні Лав, ледь не зробила імпотентом американського журналіста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB