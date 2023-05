Гітару Курта Кобейна, яку збирали по шматочках, продали за кругленьку суму

Музикант Курт Кобейн та аукціон. Фото: колаж Новини.LIVE

Розбита гітара фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна пішла з аукціону за 596 тисяч доларів. Музичний інструмент був розбитий на шматочки в епоху альбому Nevermind і зібраний заново. Зіграти на ньому через численні дефекти не вдасться.

Про це повідомляє аукціонний дім Julien's Fender Stratocaster.

Про гітару

Кобейн подарував цю гітару Марку Ланегану із гранж-групи Screaming Trees восени 1992 року під час туру Nevermind. До самогубства фронтмена Nirvana 1994-го музиканти часто співпрацювали: Кобейн заспівав пісню Down in the Dark і зіграв на гітарі на Where Did You Sleep Last Night із сольного альбому Ланегана The Winding Sheet. В той час як Ланеган написав слова для Someth in the Way на для альбому Nevermind.

Гітара підписана Кобейном та учасниками Nirvana.

Гітара Курта Кобейна з гурту Nirvana. Фото: Julien's Fender Stratocaster

Курт Кобейн грає на гітарі, яку пізніше розбив. Фото: Julien's Fender Stratocaster

"У якомусь сенсі це розбитий інструмент від розбитого музиканта, який справді визначив цю галасливу та бурхливу еру музики", — сказав представник аукціонного дому.

Спочатку Julien's Auctions планував виручити за гітару 60 тисяч доларів. Але під час торгів ціна зросла майже вдесятеро.

Гітара Курта Кобейна з гурту Nirvana. Фото: Julien's Fender Stratocaster

