Вдова Курта Кобейна ледь не зробила імпотентом американського журналіста

Американська співачка Кортні Лав. Фото: колаж Новини.LIVE

Останнім часом ім’я 58-річної американської співачки Кортні Лав стало частіше з’являтися в таблоїдах. Нещодавно зірку викликали дати показання на детекторі-брехні через самогубство її чоловіка, лідера гурту Nirvana, Курта Кобейна, 1994 року. А тепер один з журналістів згадав, як Кортні ледь не пошкодила його статевий орган.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Зустріч з Кортні Лав

Френк Еларіді, який працює здебільшого на програми ABC і цифрові платформи, розповів у своєму подкасті, що Кортні Лав обмацала його без згоди. Інцидент стався шість років тому на музичному фестивалі Coachella, де хлопець працював.

Після того як журналіст взяв в Кортні інтерв’ю, між ними зав’язалась бесіда. Зірка запросила його на афтепаті, усміхнулась і зненацька взяла його дітородний орган в руки (через штани) та міцно стиснула. Все це встигла зняти камера.

Кортні Лав тримає журналіста за його половий орган. Фото: Page Six

Реакція журналіста

Френк зізнався, що йому було боляче. Втім, влаштовувати "скасування" Кортні чи подавати до суду він не збирається. Чоловік щасливий, що йому є що згадати.

"Таке ніколи не спаде на думку. Вона для мене — рок-зірка. Втім, я не виправдовую її поведінку, і не кажу, що це нормально", — підсумував Еларіді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що оголена Ріанна показала відверті фото з часів першої вагітності. Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон розійшлась з сином британського мільярдера.