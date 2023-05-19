Вдова Курта Кобейна ледь не зробила імпотентом американського журналіста
Останнім часом ім’я 58-річної американської співачки Кортні Лав стало частіше з’являтися в таблоїдах. Нещодавно зірку викликали дати показання на детекторі-брехні через самогубство її чоловіка, лідера гурту Nirvana, Курта Кобейна, 1994 року. А тепер один з журналістів згадав, як Кортні ледь не пошкодила його статевий орган.
Про це повідомляє видання Page Six.
Зустріч з Кортні Лав
Френк Еларіді, який працює здебільшого на програми ABC і цифрові платформи, розповів у своєму подкасті, що Кортні Лав обмацала його без згоди. Інцидент стався шість років тому на музичному фестивалі Coachella, де хлопець працював.
Після того як журналіст взяв в Кортні інтерв’ю, між ними зав’язалась бесіда. Зірка запросила його на афтепаті, усміхнулась і зненацька взяла його дітородний орган в руки (через штани) та міцно стиснула. Все це встигла зняти камера.
Реакція журналіста
Френк зізнався, що йому було боляче. Втім, влаштовувати "скасування" Кортні чи подавати до суду він не збирається. Чоловік щасливий, що йому є що згадати.
"Таке ніколи не спаде на думку. Вона для мене — рок-зірка. Втім, я не виправдовую її поведінку, і не кажу, що це нормально", — підсумував Еларіді.
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