Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вдова Курта Кобейна ледь не зробила імпотентом американського журналіста arrow

Вдова Курта Кобейна ледь не зробила імпотентом американського журналіста

19 травня 2023 21:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вдова Курта Кобейна ледь не зробила імпотентом американського журналіста
Американська співачка Кортні Лав. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом ім’я 58-річної американської співачки Кортні Лав стало частіше з’являтися в таблоїдах. Нещодавно зірку викликали дати показання на детекторі-брехні через самогубство її чоловіка, лідера гурту Nirvana, Курта Кобейна, 1994 року. А тепер один з журналістів згадав, як Кортні ледь не пошкодила його статевий орган. 

Про це повідомляє видання Page Six. 

Читайте також:

Зустріч з Кортні Лав 

Френк Еларіді, який працює здебільшого на програми ABC і цифрові платформи, розповів у своєму подкасті, що Кортні Лав обмацала його без згоди. Інцидент стався шість років тому на музичному фестивалі Coachella, де хлопець працював. 

Після того як журналіст взяв в Кортні інтерв’ю, між ними зав’язалась бесіда. Зірка запросила його на афтепаті, усміхнулась і зненацька взяла його дітородний орган в руки (через штани) та міцно стиснула. Все це встигла зняти камера. 

Кортні Лав тримає журналіста за його половий орган. Фото: Page Six

Реакція журналіста

Френк зізнався, що йому було боляче. Втім, влаштовувати "скасування" Кортні чи подавати до суду він не збирається. Чоловік щасливий, що йому є що згадати. 

"Таке ніколи не спаде на думку. Вона для мене — рок-зірка. Втім, я не виправдовую її поведінку, і не кажу, що це нормально", — підсумував Еларіді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що оголена Ріанна показала відверті фото з часів першої вагітності. Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон розійшлась з сином британського мільярдера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB