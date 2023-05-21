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Гитару Курта Кобейна, которую собирали по кусочкам, продали за круглую сумму

21 мая 2023 21:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гитару Курта Кобейна, которую собирали по кусочкам, продали за круглую сумму
Музыкант Курт Кобейн и аукцион. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Разбитая гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна ушла с аукциона за 596 тысяч долларов. Музыкальный инструмент был разбит на кусочки в эпоху альбома Nevermind и заново собран. Сыграть на нем из-за многочисленных дефектов не удастся.

Об этом сообщает аукционный дом Julien's Fender Stratocaster.

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О гитаре

Кобейн подарил эту гитару Марку Ланегану из гранж-группы Screaming Trees осенью 1992 года во время тура Nevermind. До самоубийства фронтмена Nirvana в 1994-м музыканты часто сотрудничали: Кобейн спел песню Down in the Dark и сыграл на гитаре на Where Did You Sleep Last Night из сольного альбома Ланегана The Winding Sheet. В то время как Ланеган написал слова для Someth in the Way на альбоме Nevermind.

Гитара подписана Кобейном и участниками Nirvana.

Гитара Курта Кобейна из группы Nirvana. Фото: Julien's Fender Stratocaster
Курт Кобейн играет на гитаре, которую позже разбил. Фото: Julien's Fender Stratocaster

"В каком-то смысле это разбитый инструмент от разбитого музыканта, действительно определивший эту шумную и бурную эру музыки", — сказал представитель аукционного дома.

Первоначально Julien's Auctions планировал выручить за гитару 60 тысяч долларов. Но в ходе торгов цена выросла почти в десять раз.

Гитара Курта Кобейна из группы Nirvana. Фото: Julien's Fender Stratocaster

Напомним, ранее мы писали, что украинская семья продает колье принцессы Дианы, которое она носила перед смертью. Также мы рассказывали, что вдова Курта Кобейна, певица Кортни Лав, едва не сделала импотентом американского журналиста.

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