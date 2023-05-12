Українська родина продає кольє принцеси Діани, яке вона носила перед смертю
Вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні. Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.
Про це пише видання Daily Mail.
Відомо, що прикрасу з діамантами та перлинами принцеса Діана одягнула на гала-вечір "Лебединого озера" в королівському Альберт-холлі у червні 1997 року. Так вийшло, що це був її останній офіційний вихід перед смертю.
Комплект "Лебедине озеро"
Кольє містить 178 діамантів та 5 перлин Південних морів вагою 51 карат. Ювеліри виготовили до нього ще сережки, але принцеса їх приміряти не встигла.
Цей комплект ввжається єдиною ювелірною прикрасою Діани, яка будь-коли продавалася публічно.
Дворецький Діани, Пол Баррелл підтверджує справжність кольє, його лист датований квітнем 1998 року. Він зазначає, родина Діани дозволила продати кольє після її смерті.
Власники коштовностей
Першим покупцем прикрас був британський лорд, який придбав їх для дружини. Щоправда, вона ніколи не носила кольє та сережки через зв'язок із покійною принцесою, яка трагічно загинула в автокатастрофі. Згодом прикрасу перепродали через аукціон — набір купив Джим Макінгвейл, меблевий магнат із Г'юстона. В цих коштовностях виходила заміж його донька, але через десять років він теж вирішив продати "Лебедине озеро".
Згідно з інформацією виданням The New York Times, набір тоді придбав український мільярдер Марк Гінзбург і зберігав його майже 13 років.
Через війну в Україні власники вирішили виставити прикрасу на аукціон. Кошти передбачається направити на відновлення зруйнованих міст.
Повідомляється, що продаж "Лебединого озера" відбудеться 27 червня. Завдяки торгам очікується отримати від 5 до 15 мільйонів доларів.
Princess Diana’s ‘Swan Lake Suite’ jewels, which she wore at her final public appearance in 1997, will hit the auction block in New York pic.twitter.com/oTWhE9sv1q— Reuters (@Reuters) May 10, 2023
Зазначимо, принцеса Діана загинула в автокатастрофі у серпні 1997 року.
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