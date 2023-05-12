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Українська родина продає кольє принцеси Діани, яке вона носила перед смертю

12 травня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українська родина продає кольє принцеси Діани, яке вона носила перед смертю
Принцеса Діана у наборі з перлів "Лебедине озеро". Фото: Dailymail
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вишуканий набір ювелірних виробів, виготовлений для принцеси Діани — комплект "Лебедине озеро", продадуть наступного місяця на аукціоні.  Цей коштовний набір, як вважається, принцесі подарував Доді Аль-Файєд. Протягом тривалого часу коштовностями Діани володіла одна українська родина.

Про це пише видання Daily Mail.

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Відомо, що прикрасу з  діамантами та перлинами принцеса Діана одягнула на гала-вечір "Лебединого озера" в королівському Альберт-холлі у червні 1997 року. Так вийшло, що це був її останній офіційний вихід перед смертю.

Принцеса Діана. Фото: Тwitter.com/dianaofhearts

Комплект "Лебедине озеро"

Кольє містить 178 діамантів та 5 перлин Південних морів вагою 51 карат. Ювеліри виготовили до нього ще сережки, але принцеса їх приміряти не встигла.

Цей комплект ввжається єдиною ювелірною прикрасою Діани, яка будь-коли продавалася публічно.

Дворецький Діани, Пол Баррелл підтверджує справжність кольє, його лист датований квітнем 1998 року. Він зазначає, родина Діани дозволила продати кольє після її смерті. 

Набір з перлів "Лебедине озеро". Фото: Dailymail 

Власники коштовностей

Першим покупцем прикрас був британський лорд, який придбав їх для дружини. Щоправда, вона ніколи не носила кольє та сережки через зв'язок із покійною принцесою, яка трагічно загинула в автокатастрофі. Згодом прикрасу перепродали через аукціон — набір купив Джим Макінгвейл, меблевий магнат із Г'юстона. В цих коштовностях виходила заміж його донька, але через десять років він теж вирішив продати "Лебедине озеро".

Згідно з інформацією виданням The New York Times, набір тоді придбав український мільярдер Марк Гінзбург і зберігав його майже 13 років.

Через війну в Україні власники вирішили виставити прикрасу на аукціон. Кошти передбачається направити на відновлення зруйнованих міст.

Повідомляється, що продаж "Лебединого озера" відбудеться 27 червня. Завдяки торгам очікується отримати від 5 до 15 мільйонів доларів.

Зазначимо, принцеса Діана загинула в автокатастрофі у серпні 1997 року.

Нагадаємо, компанія Netflix опублікувала перші офіційні кадри з майбутнього шостого сезону серіалу "Корона" з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Нові епізоди розкажуть історію їхнього знайомства та початку роману. Також Netflix зробив гучну заяву стосовно майбутніх сезонів. 

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